24-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

(wS/ots) Kreuztal 10.12.2025 | Bei einer Verkehrskontrolle am späten

Dienstagabend (09.12.2025) in Kreuztal-Kredenbach hat die Polizei einen

24-Jährigen gestoppt, der ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs war.

Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten in der Straße „Auwiese“ einen gelben Daihatsu

im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich schnell heraus, dass

der Fahrer des Autos keinen Führerschein besitzt. Die weitere Kontrolle ergab

außerdem Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 24-jährigen Fahrers. Ein

vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Doch damit nicht genug. Bei der Überprüfung des PKW fiel auf, dass dieser außer

Betrieb gesetzt war. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen entstempelt und

gehörten zu einem anderen Auto.

Der 24-Jährige wurde zur Blutentnahme mit zur Wache Kreuztal genommen und der

PKW wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.