500 beschenkte Kinder, volle Konzertsäle und eine Lichterfahrt mit 78 Fahrzeugen: Ein stimmungsvolles Advents-Wochenende in Haiger

(wS/ha) Haiger 10.12.2025 | Mannometer, war das ein toller Nachmittag. Der weitgereiste Nikolaus und seine Helfer vom TSV Steinbach-Haiger hatten am Samstag vor dem zweiten Advent am Rande des Weihnachtsmarktes alle Hände voll zu tun. 500 liebevoll gepackte Blechkoffer mit Süßigkeiten, Spielsachen und einer Freikarte für ein TSV-Spiel wurden an die kleinen Gäste verteilt. Dabei kamen die Regionalliga-Kicker zum Einsatz, denn der Nikolaus allein hätte unmöglich über 500 Kindern ihre Überraschung übergeben können.

Die Mädchen und Jungen nutzten die Gelegenheit, sich mit dem Nikolaus fotografieren zu lassen und ein wenig mit dem Mann mit dem weißen Bart zu plaudern. Einige hatten sogar Geschenke für den Nikolaus dabei. Toll! Ein Dank der Organisatoren vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung ging an alle Unterstützer und Sponsoren: den Gastronomen Arno Nietsch (Schirmbar), Fliesen-Triesch, Auto-Service Klawonn, Containerdienst Jackel, Stahl Steuerberatung, Wirth Recycling, Salutec und Edeka Göbel.

Natürlich sorgten die Betreiber der Weihnachtsmarkt-Stände für die Verpflegung der zahlreichen Gäste, die sich bereits auf den 6.12.2026 freuen. Dann werden die Organisatoren definitiv nochmal „nachlegen“ – einige Kinder gingen am Samstag leer aus, obwohl deutlich mehr Päckchen als im vergangenen Jahr verteilt wurden. Ein Zeichen, wie gut diese Veranstaltung angenommen wird.

50 „Sonnenstrahlen“ singen

Prima angenommen wurde auch das Konzert mit dem Duo „2RockYou“ am Freitagabend. Jörg Zimmermann und Stephan Becht begeisterten mit einem schwungvollen Programm bekannter Rock- und Popsongs, die zum Mitsingen einluden. Der gelungene zweistimmige Gesang der beiden von „Mission:2Party“ bekannten Musiker kam beim großen Publikum hervorragend an. Die mit Abstand größte Gruppe enterte am Sonntag die Marktplatzbühne. Rund 50 Kinder des Chores „Sonnenstrahlen für Jesus“ verzauberten das große Publikum mit bekannten und neuen Liedern. Die Kids kamen aus dem Großraum Dillenburg, aber auch aus Haiger und dem Westerwald und überzeugten durch ihren Gesang und eine positive Ausstrahlung. „Das ist wunderbar, so muss Weihnachten sein“, freute sich ein Standbetreiber. Die Mädchen und Jungen hatten sich nach ihrem tollen Vortrag einen Kakao oder Kinderpunsch redlich verdient. Auch an diesem Wochenende (12. – 14. Dezember) stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Am Freitagabend (19 Uhr) ist André Schüler mit „MirZwo“ auf der Bühne zu hören. Der beliebte Weidelbacher hat bereits ein spezielles Weihnachtsprogramm zusammengestellt. Moderne und historische Weihnachtslieder wechseln sich mit bekannten Songs aus Pop und Schlager ab – Mitsingen ausdrücklich erwünscht.

78 Fahrzeuge angemeldet

Am Samstag bestimmen wieder die leuchtenden LED-Lämpchen das Bild in Haiger. Um 17 Uhr startet die dritte Haigerer Lichterfahrt mit Traktoren und Landmaschinen. Der Startschuss erfolgt am Ende der Industriestraße. Die Organisatoren rechnen mit knapp 80 Fahrzeugen, 20 mehr als im Vorjahr. Geplant wird die Veranstaltung wieder von den Haigerer Landwirten um Rüdiger Haas, den Traktorfreunden Allendorf sowie der städtischen Verkehrsbehörde und dem Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit. Auch die DRK-Bereitschaft ist natürlich dabei.

Der Streckenverlauf: Aufstellung Industriestraße Ecke Donsbacher Straße), Donsbacher Straße, Schillerstraße, Friedhofsweg, Am Vogelsgesang, Schlesische Straße, Friedhofsweg, Am Vogelsgesang, Am Hofacker, Donsbacher Straße, Hauptstraße, Obertor, Allendorfer Straße, Hinterm Graben.

Die dritte Haigerer Lichterfahrt löst sich im Bereich „Hinterm Graben“ auf – viele Fahrzeuge werden aber dort nach Ende der Tour abgestellt und können von den Besuchern bestaunt werden. Für die kleinen Gäste hat die Stadt wieder eine süße Überraschung parat. Vor der Touristinfo werden Schokobrötchen verteilt. Solange der Vorrat reicht. Am Weihnachtsmarkt ist für Speisen und Getränke gesorgt. Anwohner an der Zugstrecke werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Samstag ab 15.30 Uhr nicht mehr im Bereich der Strecke abzustellen. In der Schillerstraße und der Hauptstraße herrscht absolutes Halteverbot. Die Parkflächen am Hallenbad sowie am Friedhofsweg können genutzt werden. Besucher werden gebeten, sich einen geeigneten Platz am Rand der Strecke auszusuchen. Dieser kann zum Beispiel auch im Friedhofsweg oder der Schlesischen Straße, am Obertor oder der Allendorfer Straße liegen. „Wenn alle in der Hauptstraße stehen, wird es dort sicher extrem eng“, wissen die Organisatoren aus der Verkehrsbehörde und dem Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

Parkplätze gibt es genug. Allerdings nicht in der Industriestraße, weil dort der Zug seine Aufstellung nimmt. Empfohlen werden besonders der Paradeplatz und auch der große Rittal-Parkplatz, der der Stadt von der Friedhelm-Loh-Group zur Verfügung gestellt wurde. Die Einfahrt liegt in der Willi-Kröckel-Allee (in Gegenlage des OBI-Marktes). Am Sonntag ab 17 Uhr wird es wieder musikalisch am Haigerer Marktplatz. Bei „Haiger singt Weihnachtslieder“ mit Steffen Runzheimer und Team dürfen alle Besucher mit einstimmen (Texte werden in Papierform und zum Download vorbereitet). Anschließend präsentieren Blues-Gitarrist „Öli“ Müller und seine „Friends“ ein Programm unter der Überschrift „Swinging Christmas“ – man darf gespannt sein.

Fotos: Stadt Haiger