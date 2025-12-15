51 Tore und kein Ende: Julius Fanger bleibt den Rot-Weißen erhalten

(wS/Red) Kreuztal 15.12.2025 | Fanger feuert weiter für Ferndorf – Vertragsverlängerung bis 2027

Julius Fanger bleibt weitere 2 Jahre beim TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf vermeldet eine weitere Personalentscheidung.

Julius Fanger, bleibt dem Siegerländer Traditionsverein auch über den Sommer hinaus erhalten. Der Rückraumspieler hat vorzeitig seinen Kontrakt bei den Rot-Weißen um zwei Jahre verlängert.

Michael Lerscht zeigte sich sehr zufrieden bei der Vertragsverlängerung: „Julius ist ein wichtiger Bestandteil unseres Zweitligateams. Er hat sich hier in Ferndorf zu einem Stammspieler entwickelt und wird uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Wir sind sehr glücklich, dass er seine Zukunft in den nächsten Jahren im TuS-Trikot sieht.

Julius Fanger kam vor vier Jahren vom VfL Gummersbach ins Siegerland. Er hat in dieser Saison bereits 51 Tore für den TuS erzielt und ist somit zweitbester Torschütze im Ferndorfer Team: „Ich freue mich darauf, weiterhin Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein. Ich will mich hier natürlich weiterentwickeln und unserem Team weiterhelfen. Der TuS Ferndorf passt einfach. Ich fühle mich wohl in Ferndorf und bin glücklich, auch in den kommenden Jahren vor diesem großartigen Publikum auﬂaufen zu können.“, so der 23 jährige gebürtige Gummersbacher.

Bericht: TuS Ferndorf/Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian