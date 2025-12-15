500 Euro für das Projekt „Bienen – mehr als nur Honig“

(wS/bu) Burbach 15.12.2025 | Der Burbacher Klimaschutzpreis von Westenergie geht in diesem Jahr an die

Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen. Und das zum wiederholten Male. Vor

drei Jahren hatte die GMS für ein ganzes Bündel von Nachhaltigkeitsprojekten wie die Outdoor-AG,

die Streuobstwiese oder den Wahlpflichtkurs „Wildpflanzen“ bereits den 1. Preis erhalten. Diesmal

hatte sich die Bienen-AG beworben. Zwar war es in diesem Jahr die einzige Bewerbung, aber die

Jury war sich einig, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrem betreuenden Lehrer Matthias Sauer

mit dem Projekt „Bienen – mehr als nur Honig“ auch bei Konkurrenz top abgeschnitten hätten.

„Eine tolle Sache“, freute sich Karin Schmidt, Leiterin der Jahrgangsstufen 8 bis 10. „Die Schule hat

sich dem Klimaschutz verschrieben.“ Es sei schön, dass dieses Engagement in Form des

Klimaschutzpreises gewürdigt werde. Sie bedankte sich bei den neun Schülerinnen und Schülern der

Klassen 9 und 10, die aktiv in der ersten Bienen-AG mitgearbeitet hätten. Auch Bürgermeister Jonas

Becker gratulierte zum 1. Preis, für den die Schule 500 Euro von Jonas Leyener, Kommunalmanager

bei Westenergie, entgegennehmen durfte: „Der Klimaschutzpreis von Westenergie hat in Burbach

mittlerweile eine längere Geschichte. Als Klimakommune freuen wir uns natürlich, dass jedes Jahr

ganz unterschiedliche Bewerbungen aus der Gemeinde eingehen und auch überzeugen können. Mir

imponiert es immer besonders, wenn sich Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz einsetzen.

Deshalb vielen Dank für Euer Engagement“, sagte Bürgermeister Jonas Becker in Richtung der

Schülerinnen und Schüler.

Was genau die Jugendlichen in der AG lernen und leisten, stellten sie in einer kurzen Präsentation

vor. Einerseits lernen sie vieles zur Anatomie und Lebensweise der Bienen, andererseits schlüpfen

sie regelmäßig in den Imkerkittel, betreuen das Volk und ernteten zuletzt auch ihren ersten Honig.

Unter der Anleitung von Matthias Sauer, der vor drei Jahren privat das Imkern für sich entdeckt

hatte, baute die AG zunächst ein festes Gestell für den ersten Bienenstock. Ein Stock kann bis zu 80

Kilogramm wiegen. „Unser Gestell ist so ausgelegt, dass es vier Stöcke trägt, also 240 Kilogramm“,

so Matthias Sauer. Dabei habe man auf eine möglichst naturnahe Konstruktion geachtet.

Bis zu 40 Kilogramm Honig produziert ein Bienenvolk im Lauf eines Jahres. Die Bienen-AG konnte

somit bereits viele Gläser füllen, die u.a. auf dem Burbacher Weihnachtsmarkt verkauft wurden.

„Ein reines Naturprodukt, wir füllen ausschließlich unbehandelten Honig ab“, betonte Matthias

Sauer.

Wie gut dieser schmeckt oder als leckere Zutat verwendet werden kann, zeigte das Fingerfood, das zur Preisverleihung serviert wurde: Sowohl die Honig-Haferflocken-Zimtkekse als auch Laugengebäck in Honig-Senf-Kruste fanden viel Anklang. Puristen genossen den Honig klassisch auf einem Stück Brot.

Lehrer Matthias Sauer, Tim Jonas Schmidt, Jonas Leyener (Westenergie), Emil Schoeppner, Andreas Bauer, Ben Petri, Bürgermeister Jonas Becker und Esraa Al Refai (v.l.n.r.) freuen sich über den 1. Platz der Gemeinschaftlichen Sekundarschule beim Burbacher Westenergie Klimaschutzpreis 2025.

Garantiert unbehandelt und ein absolutes Naturprodukt: der Honig der GMS. Fotos: Gemeinde Burbach