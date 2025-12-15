News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kinderprojektchor der Liedertafel 1842 Freudenberg

15. Dezember 20254
(wS/lf) Freudenberg 15.12.2025 | Singen macht Spaß – besonders gemeinsam!

Deshalb gründen wir einen Kinderprojektchor für alle Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren.

Bei uns zählt nicht, wie gut man singen kann, sondern die Freude an der Musik.

✨ Kein Leistungsdruck

✨ Keine Vorkenntnisse nötig

✨ Jeder ist herzlich willkommen

✨ Das Mitmachen ist Kostenlos 

Zunächst ist der Chor als Projektchor geplant.

Gemeinsam proben wir für ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe am 28. März 2026.

Nach diesem Konzert möchten wir den Kinderchor gerne weiterführen und gemeinsam bei weiteren regionalen Konzerten und Auftritten auftreten – immer mit Spaß am Gesang!

Proben: erste Probe am 12.1.2026, ab dann immer Montags 

⏰ Uhrzeit: 15:30 – 17:00 Uhr

📍 Ort: Sängerheim Freudenberg 

👉 Keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen und mitsingen!

Wir freuen uns auf viele singfreudige Kinder! 🎵😊

