NEUER KURS : Selbstbehauptung für Kinder 6-8 Jahre

(wS/vtv) Neunkirchen 15.12.2025 | Der VTV Freier Grund bietet vom 21.01.2026 – 18.03.2026 einen neuen Selbstbehauptungskurs für Kinder im Alter von 6 – 8 Jahren an. Der Kurs findet jeweils mittwochs von 15.30 – 17.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Salchendorf statt.

Durch diesen Kurs kann das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Kinder erhöht werden, so dass sie dadurch in Konflikten stärker auftreten. Diese Stärke wirkt sich aus und wird vor allem wahrgenommen. Die Kinder lernen, auf ihre eigenen Gefühle zu hören und zu vertrauen, sich zielführend auszudrücken und mit Gewaltandrohung sowie negativen Meinungen und Beleidigungen umzugehen. Inhalt des Kurses sind auch die Gefahrenerkennung und -vermeidung, Selbstbehauptung (z.B. Nein-Sagen, Stimm- und Schrei-Training), Ringen und Raufen, Mutproben und realitätsbezogene Rollenspiele.

Gerade die Kinder stark und selbstbewusst zu machen liegt Trainerin Kathrin Nitsch sehr am Herzen.

Bei Anmeldung und Rückfragen bitte E-Mail an gs@vtv-freier-grund.de