Einladung an Ausbildungsbetriebe: Kick-off Jump2Job – Einzigartiges Berufsorientierungsevent in Netphen

(wS/ne) Netphen 15.12.2025 | Die Stadt Netphen organisiert gemeinsam mit dem Regionalen Jobverbund und dem Freizeitpark N-FLOW im Oktober 2026 ein neues Berufsorientierungsevent unter dem Titel „Jump2Job“. Ziel der Veranstaltung ist es, Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft zu unterstützen und ihnen einen praxisnahen Einblick in regionale Ausbildungsbetriebe zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt stehen interaktive Formate und persönliche Begegnungen, durch die Berufsorientierung als Entdeckungsreise erlebbar gemacht werden soll. Gleichzeitig sollen regionale Unternehmen aktiv eingebunden werden, um gemeinsam das Thema Azubigewinnung in der Region zu gestalten und junge Fachkräfte vor Ort zu halten.

Rund 750 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Netphen sollen im Freizeitpark N-FLOW die Möglichkeit erhalten, in verschiedenen Bereichen regionale Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Unternehmen können sich dabei authentisch präsentieren und direkt mit potenziellen Auszubildenden ins Gespräch kommen. Ziel ist es, eine persönliche und bereichernde Atmosphäre für beide Seiten zu schaffen.

Zur Vorbereitung des Events findet eine Kick-off-Veranstaltung statt, bei der interessierte Ausbildungsbetriebe alle wichtigen Informationen erhalten. Diese wird am 13. Januar 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr im N-FLOW (Eingang Trampolinarena), Brauersdorfer Straße 62, 57250 Netphen, durchgeführt.

Eine Online-Anmeldung zur Kick-off-Veranstaltung ist bis zum 19. Dezember 2025 möglich.

