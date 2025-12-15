(wS/dia) Freudenberg 15.12.2025 | Im Altenzentrum Freudenberg wurde nun der rote Teppich ausgerollt: In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland feierte der „Winterzauber“ Premiere. Den ließen sich auch der Heilige Nikolaus und die Weihnachselfen nicht entgehen.

Der Duft von Waffeln und gebrannten Mandeln empfing die Besucher, die den „Winterzauber“ erleben wollten. Auf zwei Etagen hatte das Mitarbeiter-Team den Geist der Weihnacht zum Leben erweckt. Stand an Stand reihte sich eine bunte Markt-Landschaft. Da wurde Selbstgemachtes aus Wolle oder Holz angeboten, Würstchen brutzelten auf dem Grill und auch der klassische Crêpe fehlte nicht. Dazu gab es die passende Unterhaltung, zum Beispiel mit einem Drehorgelspieler oder einem Fotopunkt, an dem die Besucher den schönen Moment im Bild und mit adventlicher Verkleidung festhalten konnten. Die Wohnbereiche wurden zudem vom Nikolaus besucht. „Es war eine gelungene Veranstaltung – für die Bewohner, die Angehörigen, unsere Mitarbeitenden und die vielen Gäste“, resümierte Einrichtungsleiter Thorsten Weil. Und er wagte auch einen Blick in die Zukunft: „Dies war sicher nicht der letzte Winterzauber bei uns.“

Nikolaus und Weihnachtselfen: Sie alle waren beim „Winterzauber“ im Altenzentrum Freudenberg dabei.