„Alle Jahre wieder“: Konzert im Haus Obere Hengsbach

22. Dezember 20256
(wS/dia) Siegen 22.12.2025 | Violin- und Viola-Klasse der Siegener Musikschule war in Seniorenheim zu Gast

„Engel auf den Feldern singen“: Unter diesem Motto stand das Weihnachtskonzert im Haus Obere Hengsbach. In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland war die Violin- und Viola-Klasse der Siegener Musikschule unter der Leitung von Dominik Engel zu Gast.

Neben den Klassikern wie „Alle Jahre wieder“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“, kamen dabei auch ein Menuett aus der „Feuerwerksmusik“ von Händel, festliche Märsche sowie eine Weihnachtsgeschichte zu Gehör. Mit ihren Violinen waren dabei Hedda Backaus, Lilly Délphine Bender, Marie Büdenbender, Luisa Engel, Rosalie Engel, Samuel Engel, Karin Gehre, Theresa Heß, Clara Holzhauer, Paul Holzhauer, Ayleen Kloppstech, Charlotte Chiara Krönert, Lilly Moon Olszowy, Mathilda Pithan, Josefine Plath, Julia Radloff, Ashley Rose Schuldt, Marleen Scarlett Schuldt, Julian Schneider, Verena Schneider, Sarah Schöttler und Sara Shoshi zu hören. An der Viola überzeugten Mirko Kloppstech und Ilse Zalewski. Zudem mit dabei waren Martha Engel (Violoncello) und Theresa Holzhauer am Akkordeon.

Ein weihnachtliches Konzert gab es nun im Haus Obere Hengsbach in Siegen

