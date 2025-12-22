Erst Ruhestörung, dann Randale – 33-Jähriger greift Polizisten an

(wS/ots) Siegen 22.12.2025 | Am späten Samstagabend (20. Dezember) ist es in der Kolpingstraße in einem Mehrparteienhaus zu einer Ruhestörung gekommen. Der 33-jährige Verursacher bedrohte zunächst Mitarbeiter des Ordnungsamtes, später griff er Polizeibeamten an. Letztlich kam der Mann in die Ausnüchterungszelle.

Aufgrund der Ruhestörung suchten zunächst zwei Mitarbeiter des Siegener Ordnungsamtes gegen 23:30 Uhr die Wohnung des 33-Jährigen auf. Dieser verhielt sich aggressiv und bedrohte die beiden Männer mit einem bereitgestellten Baseballschläger.

Daraufhin zog man zwei Polizeistreifen zur Unterstützung hinzu. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, öffnete der 33-Jährige die Tür, schrie die Beamten an, griff abermals nach dem neben der Tür bereitstehenden Baseballschläger und holte damit aus.

Die Beamten setzten ihr Reizstoffsprühgerät ein und es gelang ihnen, den Mann festzuhalten und Handschellen anzulegen. Im weiteren Verlauf bespuckte er immer wieder die Einsatzkräfte und sperrte sich gegen seine Mitnahme zur Polizeiwache. Zudem beleidigte er fortwährend massiv die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der Randalierer in die Gewahrsamszelle, wo er sich nach und nach beruhigte.

Am nächsten Morgen kam er wieder auf freien Fuß.

Bei dem Einsatz verletzten sich drei Polizeibeamte sowie der 33-Jährige leicht. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Symbolfoto: Thorben Wengert /pixelio.de
















