Auffahrunfall in Kreuztal mit mehreren Fahrzeugen und drei Verletzten

(wS/ots) Kreuztal 17.12.2025 | Am Dienstagnachmittag (16.12.2025) sind drei Personen bei einem Auffahrunfall in Kreuztal verletzt worden.

Ein 35-Jähriger war gegen 15:15 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Eichen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 43-Jähriger das Bremsmanöver und fuhr dem 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in das Auto einer 20-Jährigen geschoben, die ebenfalls angehalten hatte.

Bei dem Unfall wurden der 35-Jährige, seine 30-jährige Beifahrerin sowie die 20-Jährige verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Es kam in dem Bereich zu größeren Verkehrsbehinderungen. Auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 landete nah an der Unfallstelle.

Foto: Archiv wirSiegen.de