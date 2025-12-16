Florettfechter des TV Jahn Siegen überzeugen zum Auftakt / NRW-Kaderplätze für TV Jahn Siegen

(wS/tv) Siegen 16.12.2025 | Kurz vor der Jahreswende blicken die Nachwuchsfechter der Fechtabteilung des TV Jahn Siegen auf ein überaus erfolgreiches Sportjahr: gelang zunächst der Saisonwechsel mit der bis dato höchsten

Anzahl an Landesranglistenplätzen in NRW der Vereinsgeschichte und gleich neun Qualifikationen zu

den Deutschen Jugend-Meisterschaften U13 – U20 in 2025, durfte sich der TV Jahn Siegen zum

Saisonstart sofort über zwei Nominierungen für die neu geschaffenen NRW-Landeskader des in

diesem Jahr aus den Landesverbänden Rheinland (RFB) und Westfalen (WFB) fusionierten

Landesfachverband „Fechten NRW e.V.“ freuen.

In den NRW-Landeskader Damenflorett U17 der aktuellen Saison 2025/26 wurde Antonia Colsman als eine von drei Athletinnen NRWs berufen sowie ihr Vereinskamerad Jakob Wagener in den NRW-Landeskader Herrenflorett U13, was die bislang oberste Kaderberufung für Siegener Nachwuchsfechter in der olympischen Disziplin „Florett“

bedeutet. „Wir verzeichnen eine erfreuliche Leistungssteigerung in den höheren Jugendklassen,

aktuell besonders im Herrenflorett“, freut sich Jahn-Trainer Frank Matzner. So trumpfte Joshua Brühl

(Jahrgang 2009) im Herrenflorett U17 zum Saisonauftakt beim „Zymo Cup 2025“ in Moers unter 29

Kontrahenten groß auf mit beachtlichem Medaillenerfolg. Bereits in der Vorrunde (Runde 4) gewann

der Jahner sämtliche Gefechte und setzte sich beim international offenen NRW-Qualifikationsturnier

auf die Gesamtplatzierung eins der Setzliste für die Direktausscheidung. Nach „Freilos“ gewann der

Siegener zwei K.o.-Gefechte souverän mit 15:8 (16er Tableau) und 15:11 (8er Tableau) bevor er sich

im Halbfinale Maximilian Hoppe von der TSG Kaiserslautern geschlagen geben musste. Die

Bronzemedaille und ein dritter Platz im Herrenflorett U17 beim wichtigen NRW Qu-D Wettkampf für

die Landesrangliste 2025/26 ist ein großer Erfolg für den TV Jahn Siegen. Spektakulär focht Felix

Heppke im Herrenflorett U11 beim folgenden 14. DFC-Solartiger-Cup innerhalb der punkterelevanten

NRW Kids Challenge in Düren, wo der Florettfechter des TV Jahn Siegen den Gold-Pokal holte und

sich auf Position eins der NRW-Landesrangliste Herrenflorett U11 der Saison 2025/26 setzen konnte.

Nach starker Vorrunde und Setzlistenplatz zwei triumphierte Felix Heppke durch alle folgenden

Direktausscheidungen mit 10:3 (16er Tableau), 10:3 (8er Tableau) und 10:2 (Halbfinale) bis ins Finale,

welches er fulminant mit 10:2 Treffern gegen Tim Anton Muschenich vom Dürener FC bestritt. Als

Vertreter des jüngeren Jahrgangs seiner Startklasse führt Felix Heppke nun in der laufenden Saison

2025/26 aktuell die NRW-Landesrangliste Herrenflorett U11 hochverdient auf Platz eins unter 18

gelisteten NRW-Athleten an und darf sich nach dem jüngsten großartigen Wettkampferfolg zu Recht

über den erstklassigen Gold-Sieg freuen. Und auch in der Sonderstartklasse Herrenflorett U9 ist mit

Jahn-Fechter Luka Giebeler derzeit wieder ein Siegener auf die Spitzenposition eins der NRW-

Rangliste nachgerückt, die vormals in der vergangenen Saison noch von Felix Heppke final

eingenommen wurde. „Auch unter den jetzt gestiegenen Herausforderungen im

Nachwuchsleistungssport durch die Fusion der Landesfachverbände zu Fechten NRW zeigen unsere

Florettfechter bleibende Wettkampfbegeisterung und Stärke und neue persönliche Bestleistungen“,

freut sich Trainer Frank Matzner zum Jahresausklang.



Das Bild zeigt hinten (v. links) Jahn-Trainer Frank Matzner und Joshua Brühl sowie (vorne) Felix Heppke.

Fotograf: Sven Simon

Bei Felix Heppke (vormals Felix Simon) wurde zum Saisonwechsel 2025/26 eine Namensänderung vorgenommen, sodass in früheren Pressemitteilungen und mitunter sogar noch auf den aktuellen Landesranglisten des Fachverbandes der Athlet mit ehemaligem Namen aufgeführt wird.