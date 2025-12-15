Auszeichnungen der Siegener Feuerwehr: Steffen Mues und Thomas Adamek geehrt

(wS/si) Siegen 15.12.2025 | Gleich zwei hochrangige Auszeichnungen des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) wurden jetzt im Rahmen der letzten Führungskräfte-Besprechung der Feuerwehr Siegen in diesem Jahr vergeben: Steffen Mues, Bürgermeister a.D., erhielt die Feuerwehr-Ehrenmedaille – als Auszeichnung für sein langjähriges Engagement und seine Unterstützung der Feuerwehr Siegen. Mit der Feuerwehr-Ehrenmedaille werden vornehmlich Personen ausgezeichnet, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören.



Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes erhielt Thomas Adamek für sein jahrzehntelanges Engagement und sein außerordentliches Wirken. Die Auszeichnungen überreichten Bernd Schneider, stellv. Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren (VdF), und Thomas Jung, Leiter der Siegener Feuerwehr, während einer Feierstunde in der Weißtalhalle.



Die Auszeichnungen gehörten zu den Höhepunkten der Veranstaltung, die Bürgermeister Tristan Vitt eröffnet hatte. Er lobte insbesondere auch die aktive Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt: „Die Einheiten leisten hier großartige Arbeit, die Kinder- und Jugendfeuerwehren florieren und haben tolle Angebote, bei denen die Kinder nicht nur viel Spaß haben, sondern auch viel lernen.“ Die Feuerwehr reagiere fortlaufend auf die wachsenden Anforderungen – wie etwa mit dem in diesem Jahr neu eröffneten Feuerwehr Service-Zentrum (FSZ) in Weidenau, wo nicht nur Einsatzmittel zentral gelagert werden können, sondern auch zusätzlicher Platz für die Feuerwehrleute entstanden sei.



Die Geehrten im Rückblick

Während seiner 18-jährigen Amtszeit hat sich Steffen Mues mit großem persönlichem Einsatz für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Siegener Feuerwehr eingesetzt.



In seiner Dankesrede hob Mues hervor, dass „die Aufgaben der Feuerwehr weit über das Löschen von Bränden und die technische Hilfeleistung hinausgehen. Insbesondere in außergewöhnlichen Krisensituationen – wie etwa während des damaligen Cyberangriffs auf die Stadt Siegen – hat sich gezeigt, wie verlässlich die Feuerwehr an der Seite der Stadtgesellschaft steht.“



Thomas Adamek hat bereits in jungen Jahren als Jugendfeuerwehrwart Verantwortung übernommen. Später übernahm er die Führung der Einheit Weidenau und prägte dort maßgeblich die Entwicklung und Einsatzbereitschaft der Mannschaft. Bis April 2023 war Thomas Adamek zudem stellv. Leiter der Feuerwehr Siegen – eine Aufgabe, die er „mit großem Pflichtbewusstsein, kollegialer Stärke und strategischem Blick ausfüllte“, so Bernd Schneider. Auch heute bringt Thomas Adamek seine Erfahrung und sein Engagement weiterhin ein – im Kreisfeuerwehrverband Siegen-Wittgenstein, wo er seine Expertise zum Nutzen der gesamten Region fortführt.



Thomas Jung (l.) überreichte Steffen Mues, Bürgermeister a.D., die Feuerwehr- Ehrenmedaille.



Thomas Adamek erhielt das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes für sein jahrzehntelanges Engagement. Fotos: Stadt Siegen