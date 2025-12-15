Notdienst eingerichtet: Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zwischen den Feiertagen

(wS/si) Siegen 15.12.2025 | Die Dienststellen der Siegener Stadtverwaltung sind von Montag, 22. Dezember 2025, bis Sonntag, 4. Januar 2026, nicht besetzt. In dieser Zeit wird für dringende Fälle ein telefonischer Notdienst eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind montags und dienstags (22., 23., 29. und 30. Dezember) sowie am Freitag, 2. Januar, jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr zu erreichen. Sollte ein persönliches Erscheinen beim Bürgerbüro, Standesamt oder bei der Ausländerbehörde zwingend erforderlich sein, ist dies nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.

Wichtige Telefonnummern

Da die Telefonzentrale in der genannten Zeit nicht besetzt ist, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, die direkten Durchwahlen zu nutzen:

Im Rathaus Siegen ist das Standesamt für Geburten unter der Rufnummer (0271) 404-1428 und für Sterbefälle unter -1332 erreichbar. Für die Beurkundung von Sterbefällen kann außerdem eine persönliche Vorsprache zu den Notdienstzeiten am Info-Schalter des Rathauses Siegen vereinbart werden. In dieser Zeit ist auch die Beantragung von Bestattungsfristverlängerungen beim Ordnungsamt (Bahnhofstraße 4) möglich. Das Ordnungsamt nimmt Anrufe unter der Durchwahl (0271) 404-2222 entgegen.

Das Siegener Bürgerbüro kann unter (0271) 404-1111 kontaktiert werden, die Ausländerbehörde unter (0271) 404-1281.

Wer dringende Auskünfte zur Sozialhilfe, Grundsicherung und zu Bestattungskosten benötigt, erreicht die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus Weidenau unter (0271) 404-2129. Die Abteilung für Soziale Leistungen kann außerdem in dringenden Notfällen über den Haupteingang des Weidenauer Rathauses erreicht werden. Grundsätzlich gilt aber auch hier: Das Rathaus Weidenau bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen.

Unter der (0271) 404-2914 gibt es Informationen zur Krankenhilfe. Für Auskünfte zu Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gilt die Durchwahl (0271) 404-2193. Für Wohnungsnotfälle ist die Fachstelle Wohnen unter der Durchwahl -2509 erreichbar.

Fragen zur Müllentsorgung oder zum Winterdienst können unter (0271) 404-4800 an die Stadtreinigung gestellt werden.

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist in dringenden Fällen unter 0171 67 498 23 erreichbar.

KrönchenCenter

Die Volkshochschule, das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek im KrönchenCenter sind von Samstag, 20. Dezember 2025, bis einschließlich Montag, 5. Januar 2026, geschlossen.

Siegerlandmuseum und Schlosspark

Das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss lädt auch in diesem Jahr Kunstinteressierte herzlich ein, die Ausstellungen zwischen den Feiertagen zu erkunden. Geschlossen bleibt das Museum an den Feiertagen 24. bis 26. Dezember 2025 sowie am 31. Dezember 2025 und 1. Januar 2026. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten von 10.00 bis 17.00 Uhr (montags geschlossen).

Der Schlosspark bleibt wie gewohnt am Silvesterabend aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Tore der Parkanlage schließen am 31. Dezember mit Einbruch der Dunkelheit, spätestens jedoch um 18.00 Uhr. Am Neujahrstag, 1. Januar 2026, ist der Park ab 8.00 Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Siegerlandhalle

Der Ticketshop der Siegerlandhalle ist am Montag, 22. Dezember, und Dienstag, 23. Dezember 2025, jeweils von 12.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Danach ist der Schalter ab Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 4. Januar 2026, nicht besetzt.

Hallenbäder

Auch in den Weihnachtsferien kann in Siegen geschwommen werden: Bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember, gelten in den städtischen Hallenbädern die regulären Öffnungszeiten.

Danach bleibt das Hallenbad Weidenau ausschließlich am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Dezember, geschlossen. An Heiligabend (Mittwoch, 24. Dezember) sowie Silvester (Mittwoch, 31. Dezember) öffnet das Bad jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr. Am Neujahrstag (1. Januar) sowie an den Sonntagen 28. Dezember und 4. Januar ist das Hallenbad jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Außerdem sollten Besucherinnen und Besucher beachten, dass am Samstag, 27. Dezember, das Mehrzweckbecken von 08.00 bis 10.00 Uhr nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Denn: In dieser Zeit findet – bereits zum dritten Mal – das Spendenschwimmen des RSV Osthelden e.V. zugunsten des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ (Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.) statt. An den übrigen Tagen – Montag und Dienstag, 29. und 30. Dezember, Freitag und Samstag, 2. und 3. Januar, sowie Montag und Dienstag, 5. und 6. Januar – kann das Bad von 8.00 bis 18.00 Uhr genutzt werden.

Das Hallenbad Löhrtor bleibt ab Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Montag, 5. Januar, geschlossen. Ab Dienstag, 6. Januar, ist das Bad wieder regulär geöffnet.

Wochenmärkte

Aufgrund der Feiertage findet der Siegener Wochenmarkt am 24., 27. und 31. Dezember nicht statt.

Der Weidenauer Wochenmarkt hingegen öffnet sowohl an Heiligabend (24. Dezember) als auch an Silvester (31. Dezember). Ausschließlich am Samstag, 27. Dezember, findet hier kein Verkauf statt, da am Vortag (2. Weihnachtstag) keine frische Ware erhältlich ist.

Personalversammlung am 5. Januar

Ab Montag, 5. Januar 2026, ist die Stadtverwaltung wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Bürgerinnen und Bürger sollten jedoch beachten, dass die Dienststellen am Montagmittag aufgrund einer Personalversammlung bereits um 12.00 Uhr schließen.

