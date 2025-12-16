16. Dezember 2025: Stadt Siegen lädt zum Stillen Gedenken ein

(wS/si) Siegen 15.12.2025 | Die Stadt Siegen lädt für Dienstag, 16. Dezember 2025, zum traditionellen „Stillen Gedenken“ am Dicken Turm ein. Um 14.55 Uhr läuten die Kirchenglocken, um an den alliierten Luftangriff vom 16. Dezember 1944 zu erinnern. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Kranzniederlegung um 15.00 Uhr herzlich eingeladen.

Durch den Angriff starben damals 348 Menschen. Große Teile der Stadt wurden innerhalb weniger Minuten zerstört. Bürgermeister Tristan Vitt: „Mit dem Gedenken treten wir aktiv für unsere freiheitliche Grundordnung und die Wahrung der Grundrechte ein. Wir bekämpfen entschlossen jedweden Populismus, der sich diffuse Ängste zu eigen macht und Hass und Terror schürt.“

Für den Abend lädt das Siegener Bündnis für Demokratie im Rahmen des „Ge(h)denkens“ ab 18.00 Uhr wieder zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Nikolaikirche ein. Das Aktive Museum Südwestfalen veranstaltet ab 17.00 Uhr unter dem Titel „Untold stories – nicht alle fanden Schutz in den Bunkern!“ Zeitzeugengespräche und erinnert vor allem an die Geschichten von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Siegen.