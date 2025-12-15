News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Fund abgetrennter Hände und einer Frauenleiche: Haftbefehl gegen Lebensgefährten

15. Dezember 20255
(wS/ots) Bonn – Olpe – Siegen 15.12.2025 | Nach der Übernahme der Ermittlungen im Falle des Fundes der abgetrennten Hände sowie des Leichnams einer 32-jährigen Frau durch die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei am 03.12.2025 liegt nunmehr ein Haftbefehl für den Lebensgefährten der Frau vor.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse ergibt sich ein dringender Tatverdacht gegen den in Bonn amtlich gemeldeten 41-Jährigen, der sich weiterhin im außereuropäischen Ausland befindet.

Bereits am 10. und 11.12.2025 hatten abschließende Suchmaßnahmen im Bereich des Fundortes des Leichnams bei Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz) keine neuen Erkenntnisse geliefert. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

Im Bereich der A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg wurde die abgetrennten Frauenhände gefunden. Mehr dazu hier: https://wirsiegen.de/2025/12/leichenfund-polizei-untersucht-kopf-und-handlosen-weiblichen-koerper-dna-abgleich-soll-klaeren-ob-es-sich-um-die-vermisste-32-jaehrige-eritreerin-handelt/427024/

