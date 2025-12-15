Großzügige Geste: Spedition Siebel unterstützt Marien Hospiz mit 2.500 Euro

(wS/red) Kreuztal – Wilnsdorf 15.12.2025 | Das Marien Hospiz Louise von Marillac in Wilsdorf konnte sich am 15. Dezember 2025 über eine großzügige Spende freuen. Die Spedition Gerhard Siebel GmbH überreichte der Einrichtung einen Scheck in Höhe von 2.500,00 Euro.

Die Übergabe fand im Marien Hospiz Wilsdorf statt. Als Teilnehmer waren von der Spedition Siebel Katharina Nordheim (Mitte links), Arne Siebel, Betriebsleiter (außen links), und Steffen Siebel, Geschäftsführer (außen rechts), anwesend. Sie wurden von Juliane Schneider, der Hospizleiterin (Mitte rechts), empfangen.

Hintergrund der Spende

Die Spedition Siebel nannte mehrere Gründe für ihr Engagement. Zum einen verwies das Unternehmen auf die allgemeine finanzielle Situation von Hospizen in Deutschland:

„Alle Hospize in Deutschland sind gesetzlich dazu verpflichtet, 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in Form von Spenden zu erwirtschaften, um weiterhin existieren zu können“, heißt es in der Erklärung. „Diesen Fehlbetrag zu decken, ist nun Aufgabe der Katholischen Sozialstiftung.“

Die Katholische Sozialstiftung Siegen-Wittgenstein hatte bereits 2014 beschlossen, das Marien Hospiz Louise von Marillac finanziell zu unterstützen.

Ein weiterer, sehr persönlicher Beweggrund für die Spende war die private Verbundenheit der Speditionsfamilie mit der Einrichtung, da der Vater des Geschäftsführers, Steffen Siebel, dort im Jahr 2021 verstorben ist. Zusätzlich möchte das Unternehmen auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam machen, beispielsweise in Bezug auf Ehrenamt oder die Versorgung am Lebensende.

Mit dieser Spende leistet die Spedition Siebel einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der wertvollen Arbeit, die das Marien Hospiz in der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender leistet.







