Wildschwein erschossen – Polizei sucht Wilderer

(wS/ots) Siegen – Eisern 16.12.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einem Jagdwilderer. Ein

unbekannter Täter hat im Bereich Wolfsbach ein Wildschwein erschossen und dort

liegenlassen.

Eine entsprechende Anzeige ging am heutigen Dienstag (16. Dezember) bei der

Siegener Polizei ein. Danach hat der zuständige Jagdpächter für die Brachfläche,

die sich links oberhalb der Straße Wolfsbach unmittelbar hinter dem Kreisel

„Faule Birke“ (Leimbachstraße / Autobahnanschluss Siegen-Süd) in Fahrtrichtung

Siegen-Eisern befindet, am Sonntagmorgen (14. Dezember) ein angeschossenes

Wildschwein gefunden. Das massive Tier wurde augenscheinlich mit einer

großkalibrigen Schusswaffe unmittelbar am Fundort erschossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tatzeitpunkt in den frühen

Sonntagmorgenstunden (ca. 06:00 – 07:00 Uhr) liegen. Unterhalb der Brachfläche

konnte der Jagdpächter Reifenspuren eines Fahrzeuges feststellen. Vermutlich war

der Täter mit dem Fahrzeug angekommen, hat dann den Wagen unterhalb der

Brachfläche abgestellt und im weiteren Verlauf das Tier erschossen, ohne es dann

zu verladen. Ob das Tier zu schwer war oder aber der Täter gestört wurde, ist

derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer

0271 / 7099 – 0 zu melden.

