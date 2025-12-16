News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Wildschwein erschossen – Polizei sucht Wilderer

16. Dezember 20252
(wS/ots) Siegen – Eisern 16.12.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einem Jagdwilderer. Ein
unbekannter Täter hat im Bereich Wolfsbach ein Wildschwein erschossen und dort
liegenlassen.

Eine entsprechende Anzeige ging am heutigen Dienstag (16. Dezember) bei der
Siegener Polizei ein. Danach hat der zuständige Jagdpächter für die Brachfläche,
die sich links oberhalb der Straße Wolfsbach unmittelbar hinter dem Kreisel
„Faule Birke“ (Leimbachstraße / Autobahnanschluss Siegen-Süd) in Fahrtrichtung
Siegen-Eisern befindet, am Sonntagmorgen (14. Dezember) ein angeschossenes
Wildschwein gefunden. Das massive Tier wurde augenscheinlich mit einer
großkalibrigen Schusswaffe unmittelbar am Fundort erschossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tatzeitpunkt in den frühen
Sonntagmorgenstunden (ca. 06:00 – 07:00 Uhr) liegen. Unterhalb der Brachfläche
konnte der Jagdpächter Reifenspuren eines Fahrzeuges feststellen. Vermutlich war
der Täter mit dem Fahrzeug angekommen, hat dann den Wagen unterhalb der
Brachfläche abgestellt und im weiteren Verlauf das Tier erschossen, ohne es dann
zu verladen. Ob das Tier zu schwer war oder aber der Täter gestört wurde, ist
derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten
Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer
0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto: Carsten Przygoda / pixelio.de
