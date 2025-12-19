Einbruch in Wohnung: Täter flüchten mit Beute

(wS/ots) Siegen 19.12.2025 | Am Donnerstag (18.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Wohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Fludersbach in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 9:20 Uhr und

12:45 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terassentür. In mehreren Räumen

durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und entwendeten einen Beamer, einen

Laptop sowie mehrere Uhren. Im Umfeld des Tatortes konnte durch Zeugen eine

verdächtige Person mit einem Fahrrad beobachtet werden. Ob sie in Verbindung mit

dem Einbruch steht, ist bislang unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 0271/7099-0 bei

der zuständigen Kriminalpolizei melden.