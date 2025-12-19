News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einbruch in Wohnung: Täter flüchten mit Beute

19. Dezember 20252
(wS/ots) Siegen 19.12.2025 | Am Donnerstag (18.12.2025) sind unbekannte Täter in eine Wohnung
eines Mehrfamilienhauses in der Fludersbach in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 9:20 Uhr und
12:45 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terassentür. In mehreren Räumen
durchwühlten die Täter zahlreiche Schränke und entwendeten einen Beamer, einen
Laptop sowie mehrere Uhren. Im Umfeld des Tatortes konnte durch Zeugen eine
verdächtige Person mit einem Fahrrad beobachtet werden. Ob sie in Verbindung mit
dem Einbruch steht, ist bislang unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 0271/7099-0 bei
der zuständigen Kriminalpolizei melden.

Symbolfoto
