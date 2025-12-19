B508: Baustellen in Kreuztal-Kredenbach und Hilchenbach-Allenbach gehen in die Winterpause

(wS/str) Kreuztal – Hilchenbach 19.12.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen baut aktuell an zwei Abschnitten auf der B508 zwischen Kreuztal und Hilchenbach. Am Freitag (19.12.) gehen beide Baustellen in eine Winterpause, so dass der Verkehr dann ungehindert fließen kann.

Im Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Kreuztal-Kredenbach wird Anfang des neuen Jahres die feste Ampelanlage im Kreuzungsbereich B508/Altlohe/Kellershain montiert. Es fehlt noch die finale Deckschicht, die im Frühjahr bei geeigneter Witterung aufgebracht wird. Dafür wird eine Vollsperrung an einem Wochenende notwendig. Der nächste Bauabschnitt zwischen Kredenbach und Ferndorf folgt im Spätsommer 2026.

Im Bauabschnitt in Hilchenbach-Allenbach wird im Frühjahr wieder eine Ampelregelung notwendig, um den Geh-Radweg fertigzustellen. Auch dort wird die Deckschicht unter Vollsperrung an einem Wochenende aufgebracht, um die Arbeiten damit voraussichtlich Anfang Sommer 2026 abzuschließen.