„Auftanken“ im Leimbachtal – Siegener Wasserstoff-Tankstelle ab sofort geöffnet

(wS/si) Siegen 19.12.2025 | Wasserstoff-Autos können ab sofort wieder im Gewerbe- und Industriegebiet Oberes Leimbachtal in Siegen „auftanken“: Seit heute (Donnerstag, 18. Dezember 2025) ist die einzige Wasserstoff-Tankstelle in Südwestfalen wieder in Betrieb. Neuer Betreiber der Tankstelle ist das Unternehmen „CE Station GmbH“ aus Linden, das auch die von Siegen aus nächstgelegene H2-Tankstelle in Gießen betreibt.

Die städtische Wirtschaftsförderung war seit Juni dieses Jahres in intensivem Austausch mit dem Unternehmen. Dazu Abteilungsleiter Thomas Runge: „Jetzt können wir endlich wieder eine regionale Lösung für Besitzer eines Wasserstoff-Fahrzeugs anbieten.“ Die Übernahme der Tankstelleninfrastruktur des bisherigen Betreibers „H2 Mobility Deutschland“ erfolgte im November. Zum 1. Dezember wurde der Pachtvertrag über das städtische Grundstück zwischen der Stadt Siegen und der „CE Station GmbH“ geschlossen.

Der Betreiber möchte nach eigenen Angaben sein Tankstellennetz ausbauen und die Tankstelle in Siegen für die Betankung von Lkw und anderen Nutzfahrzeugen (350 bar) ausbauen. Die Tankstelle ist bislang überwiegend auf Betankungen von Pkw (700 bar) ausgelegt. Bürgermeister Tristan Vitt, der heute gemeinsam mit Thomas Runge und Frank Roth, Geschäftsführer des Unternehmens CE Station, die „Premieren-Tankung“ an einem städtischen Nexus-Fahrzeug vornahm, sagte: „Die Zusammenarbeit mit unserer Wirtschaftsförderung und der ,CE Station‘ hat gut funktioniert. Die Tankstelle ist ein wichtiges Bindeglied auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und dem Ruhrgebiet. Zugleich ist die Tankstelle ein wichtiger Beitrag für den ‚Energiemix‘ und künftig ein wichtiger Standort für die Betankung von Lkw.“ Der Standort im Leimbachtal liegt verkehrsgünstig in Nähe der Autobahn 45.

Der vorherige Betreiber der Wasserstoff-Tankstelle, die „H2 Mobility Deutschland“ aus Berlin hatte den Betrieb zum 1. April 2025 eingestellt, nachdem der Standort im Jahr 2019 eröffnet worden war. Bundesweit waren durch „H2 Mobility“ in diesem Jahr insgesamt 22 ältere, bzw. kleinere Tankstellen geschlossen worden, weil sie den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr gerecht wurden. Hierzu gehörte auch der Standort in Siegen.

Der neue Betreiber kündigte an, den Fokus zukünftig auf die strategische Ausrichtung für einen regionalen nachfragebasierten Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur zu legen. Frank Roth: „Ich bin davon überzeugt, dass Wasserstoff sowohl für LKW als auch für PKW eine Zukunft hat. Die Tankstelle in Siegen erweitert unser Angebot um einen weiteren wichtigen Standort.“ Das Unternehmen CE Station GmbH investiert zudem auch in Infrastrukturtechnik zur Herstellung und Beschaffung von grünem Wasserstoff. Ziel ist es, Wasserstoff zukünftig ökologisch und wirtschaftlicher als bisher vertreiben zu können.

„Premieren-Tankung“ an der wiedereröffneten Wasserstoff-Tankstelle im Leimbachtal: Frank Roth (CE Station GmbH, l.) und Bürgermeister Tristan Vitt. (Foto: Stadt Siegen)