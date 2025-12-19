Heimatpreis für herausragendes Engagement vergeben

(wS/hi) Hilchenbach 19.12.2025 | Weil von den Projekten im Grunde alle Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher profitieren, war es der Jury besonders wichtig, allen Bewerberinnen und Bewerbern eine Anerkennung zukommen zu lassen.

Deshalb haben Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Michael Stötzel, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, im Ratssaal jetzt neben den drei vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Heimatpreisen auch zwei Sonderpreise verliehen.



Den Sonderpreis „Kommunikation“ und damit 300,00 Euro erhält die Bürgerstiftung Hilchenbach, die vor einem Einkaufszentrum eine Plauderbank aufgestellt hat. Sie soll Raum für Begegnungen und Gespräche schaffen und der Einsamkeit entgegenwirken.

Der Dahlbrucher Heimatverein DaHeim und das Lehrgebiet Architekturgeschichte der Universität Siegen teilen sich 500,00 Euro und den Sonderpreis „Perspektive“ für ihr gemeinsames Projekt „Alte Schule Dahlbruch“.

Die Beteiligten haben dieGeschichte des Gebäudes erforscht und verschiedene Konzepte für den Erhalt entwickelt. Diese wurden im Rahmen einer zweitägigen Ausstellung vorgestellt.

Außerdem ist die Publikation „Alte Schule Dahlbruch. Alltagsgeschichten eines Siegerländer Schulhauses“ entstanden.

Den dritten Platz des Heimatpreises erhielt Bernd Loos von der Dorfgemeinschaft Müsen. Diese hatte die Böschung am Bürgerhaus neugestaltet und bepflanzt und in diesem Zuge auch eine Treppenanlage mit wetterfesten Sitzgelegenheiten gebaut.



Außerdem wurden Leerrohre für Strom- und Wasserleitungen verlegt, um für künftige Bedarfe vorbereitet zu sein. Für diese Maßnahme erhält die Dorfgemeinschaft 1.000 Euro.

Der Verein Hilchenbacher Bildungsinsel erhält den zweiten Platz und damit 1.500 Euro. Inzwischen haben 18 Bänke mit integrierter Bücherkiste ihren Platz gefunden – in Hilchenbach, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Weil Kinder die Patenschaften übernehmen, werden sie schon in jungen Jahren an das Thema Ehrenamt herangeführt. Indem sie sich eigenverantwortlich um die Aktualität der Bücherkisten kümmern, engagieren sie sich für andere und ihre Heimat. „Ihr nehmt die Kinder mit – das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Kyrillos Kaioglidis.



Auf Platz 1 hat es das Projekt „Zukunftswald“ geschafft, mit dem sich der Verein Kapellenschule Helberhausen beworben hatte. Dieser Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Die Kinder aus Helberhausen, Oberndorf und Hadem durften ihren eigenen Baum pflanzen, den sie dank Nummerierung und entsprechender Karte wiederfinden und dem sie beim Wachstum zuschauen können. So lernen sie schon früh die Herausforderungen des Klimawandels kennen und verstehen, dass ihr eigenes Handeln positive Auswirkungen haben kann. Auf einer Fläche von 0,2 Hektar, die die Waldgenossenschaft zur Verfügung gestellt hat, haben die Kinder 115 Bäume für einen artenreichen Wald gepflanzt. „Ein Projekt, das in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist“, betonte Michael Stötzel.

Patricia Vanderlinden (Bürgerstiftung Hilchenbach) freut sich über den Sonderpreis „Kommunikation“. Tim-Bastian Rücker (Dahlbrucher Heimatverein) und Isabell Eberling (Universität Siegen) nahmen den Sonderpreis „Perspektive“ entgegen. Bernd Loos von der Dorfgemeinschaft Müsen, Meinolf Stötzel und Gerhard Menn vom Verein Kapellenschule Helberhausen sowie Bildungsinsel-Initiator Tomas Irle wurden jeweils mit dem Heimatpreis bedacht. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Michael Stötzel als Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses dankten den Preisträgern für ihr Engagement (von links).