Dank und Anerkennung zum Beginn der neuen Wahlperiode des Rates der Stadt Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 19.12.2025 | Zur neuen Wahlperiode des Rates der Stadt Hilchenbach verabschieden sich einige langjährige Wegbegleiter. Sie haben sich in unterschiedlichen Funktionen, ehrenamtlich oder gewählt, über ein Jahrzehnt im Hilchenbacher Rat, seinen Ausschüssen und für die Stadt selbst, eingesetzt.



Dieses Engagement wurde nun in der letzten Ratssitzung des Jahres 2025 geehrt. Friedhelm Stötzel hat sich rund 27 Jahre lang als Ortsvorsteher für die großen und kleinen Belange des Hilchenbacher Stadtteils Ruckersfeld eingesetzt. Nun legt er dieses Ehrenamt nach fast drei Jahrzehnten nieder. Auch Martin Born wurde aus dem Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter entlassen. Er war 14 Jahre lang Ortsvorsteher in Grund und, sozusagen in Doppelfunktion, außerdem noch für elf Jahre Mitglied des Rates der Stadt Hilchenbach. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis bedankte sich für das unermüdliche Wirken beider Ortsvorsteher. Für den Stadtteil Ruckersfeld ist ab sofort Jörg Patzelt als Ortsvorsteher unterwegs, für Grund Thomas Skaradek. Für Lützel bleibt Dirk Becker im Amt und für Oechelhausen ist weiterhin Matthias Schmidt zuständig.

Die Ehrenbezeichnung „Stadtälteste“ bekamen Renate Becker, UWG-Fraktion, und Barbara Roth, SPD-Fraktion, verliehen. Beide waren zusammen 50 Jahre im Rat der Stadt Hilchenbach tätig. Renate Becker hat sich 19 Jahre lang für die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher eingesetzt, besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Barbara Roth war 31 Jahre Stadtverordnete und hat in dieser Zeit immer eine starke Meinung in verschiedenen Belangen vertreten.

Ausgeschieden als Stadtverordnete sind zudem Peter Kraus, Daniel Niggemeier, Dr. Tim Bernshausen, Tim Lukas Debus, Sven Wengenroth und Ernst Heinrich Hofmann.

Er kommt übrigens auf 40 Jahre in der Ratsarbeit und hat bereits die Ehrenbezeichnung erhalten.

„Ich bedanke mich bei allen für die geleistete Arbeit, das große Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren“, so Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis im Rahmen der Auszeichnungen im Ratssaal.

Stadtverordnete: Insgesamt neun Stadtverordnete scheiden aus dem Rat der Stadt Hilchenbach aus. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis bedankt sich für die geleistete Arbeit.

Von links: Barbara Roth (SPD-Fraktion), Sven Wengenroth (fraktionslos), Peter Kraus (UWG-Fraktion), Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Martin Born (fraktionslos), Renate Becker (UWG-Fraktion) und Ernst-Heinrich Hofmann (FDP-Fraktion). Es fehlen Dr. Tim Bernshausen (SPD-Fraktion), Tim Lukas Debus (SPD-Fraktion) und Daniel Niggemeier (Grüne-Fraktion).

Die neuen Ortsvorsteher starten in die 12. Wahlperiode des Rates der Stadt Hilchenbach. Von links: Dirk Becker für Lützel, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Thomas Skaradek für Grund und Matthias Schmidt für Oechelhausen. Es fehlt Jörg Patzelt für Ruckersfeld.