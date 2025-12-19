Rat der Stadt Siegen hat gewählt: Sascha Maiworm wird neuer RPA-Leiter

(wS/si) Siegen 19.12.2025 | Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Siegen bekommt eine neue Leitung: Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner letzten Sitzung des Jahres (Mittwoch, 17. Dezember 2025) Sascha Maiworm zum neuen RPA-Leiter gewählt. Zunächst hatte sich der 47-Jährige den Ratsmitgliedern vorgestellt – seinen Schwerpunkt sieht Sascha Maiworm in einer „modernen Rechnungsprüfung, die sich mehr als Partner denn als Prüfer versteht“. Er hatte sich zuvor in einem Assessment-Verfahren mit vier weiteren Bewerbern durchgesetzt.

Sascha Maiworm ist Informatikkaufmann und Diplom-Verwaltungswirt. Aktuell leitet er den Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“ in der oberbergischen Gemeinde Marienheide. Zuvor war er unter anderem im Leitungsstab Rechnungsprüfung im Oberbergischen Kreis. Zwischen 2020 bis 2025 war er als Stadtverordneter im Rat der Stadt Bergneustadt vertreten und der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses.

Die RPA-Stelle war seit dem 1. November 2022 vakant. Die Fraktionen im Rat der Universitätsstadt Siegen hatten deshalb die Verwaltung beauftragt, eine Nachfolge zu finden. Zu den Aufgabengebieten des künftigen RPA-Leiters gehören die strategische Steuerung der Prüfungsarbeit, die Qualitätssicherung der Prüfverfahren, die Berichterstattung gegenüber den politischen Gremien sowie die Vertretung des Rechnungsprüfungsamtes innerhalb der Verwaltung. Das Rechnungsprüfungsamt prüft die gesamte Haushalts-, Wirtschafts- und Verwaltungsführung der Stadt.

Sascha Maiworm wird neuer Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Siegen. (Foto: privat).