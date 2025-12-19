Offenes Weihnachtssingen in Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 19.12.2025 | Am dritten Advent fand in der Jahn-Lagemann-Halle des TV Freudenberg ein offenes Weihnachtssingen statt. Bei festlicher Stimmung, unterm Tannenbaum mit Glühwein und Waffeln wurde die Adventszeit gefeiert, die nicht nur die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigerte, sondern auch einen guten Zweck unterstützte.

Die Veranstaltung wurde von Richard Flender, dem Initiator, in Zusammenarbeit mit dem TV Freudenberg, der Liedertafel und den Flecker Wunscherfüllern organisiert. Die gesammelten Spenden in Höhe knapp 500 Euro kommen der Seniorenarbeit mit Tieren zugute. Julia Willwacher, die für die Wunscherfüller verantwortlich ist, betonte die positive Wirkung von Tieren zum Anfassen auf Senioren.

Ein besonderes Highlight des Abends war der spontane Auftritt des Liedertafel HardChor unter der Leitung von Michaela Zwinscher, die mit schwungvollen Weihnachtsklaengen die Stimmung im Saal zusätzlich anheizten. Die talentierte Geigenspielerin Damaris Molnar aus Friesenhagen und Lothar Schmidt aus Büschergrund am Akkordeon sorgten für musikalische Begleitung und Vielfalt.

Die Liedauswahl wurde von Richard Flender als Vorsänger und Gitarrenbegleiter zusammengestellt, wobei die Weihnachtsliedtexte auf eine Leinwand projiziert wurden. Dies ermöglichte es allen Anwesenden, mitzusingen und gemeinsam die festliche Atmosphäre zu genießen.

Für das leibliche Wohl gab es Glühwein, Waffeln und Kaltgetränke an der TV-Theke in der Halle



Dieser Nachmittag zeigte einmal mehr, wie unterhaltsam gemeinschaftliches Engagement und die Unterstützung von sozialen Projekten sein kann. Die Organisatoren danken allen Gästen für ihre großzügigen Spenden und freuen sich auf weitere gemeinsame Veranstaltungen in der Zukunft.

Foto: privat