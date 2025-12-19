KNETTENBRECH + GURDULIC Umwelt GmbH übernimmt ab 2026 die LVP-Sammlung in der Stadt Netphen

(wS/ne) Netphen 19.12.2025 | Die KNETTENBRECH + GURDULIC Umwelt GmbH übernimmt ab dem 01.01.2026 als beauftragtes Subunternehmen der PreZero die Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) im Stadtgebiet Netphen. Ziel der Beauftragung ist eine stabile und verlässliche Durchführung der LVP-Entsorgung entsprechend den Vorgaben der Systembetreiber.

Im Zuge dieser Neuorganisation ändern sich in einigen Ortsteilen die Abfuhrtage. Die neuen Regelungen treten ebenfalls zum 01.01.2026 in Kraft.

Änderungen der Abfuhrtage in Netphen ab dem 01.01.2026

Abfuhr neu am Dienstag:

Deuz, Beienbach, Oelgershausen, Grissenbach, Nenkersdorf, Walpersdorf, Frohnhausen

Abfuhr neu am Freitag:

Herzhausen, Salchendorf, Helgersdorf, Hainchen, Irmgarteichen

Unverändert:

Alle übrigen Stadtteile werden weiterhin an den bisher gültigen Abfuhrtagen bedient.

Mit der Übernahme des operativen Sammlungsauftrags stellt die KNETTENBRECH + GURDULIC Umwelt GmbH eine kontinuierliche und zuverlässige Entsorgungsleistung sicher.

Als Leichtverpackungen gelten die Verpackungsabfälle, die im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne gesammelt werden. Hierzu zählen ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Aluminium, Kunststoff, Verbundstoffen oder Weißblech, wie zum Beispiel Joghurtbecher, Konservendosen oder Getränkekartons.

Nicht zur LVP-Sammlung gehören unter anderem Batterien und Akkus. Falsch entsorgte Batterien und Akkus verursachen nahezu täglich Brände in Sammelfahrzeugen oder Sortieranlagen und stellen damit eine erhebliche Gefahr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einsatzkräfte dar.

Unabhängig vom jeweiligen Abfuhrtag wird empfohlen, die Abfallgefäße frühzeitig und gut sichtbar zur Abholung bereitzustellen, um eine reibungslose Leerung zu gewährleisten.