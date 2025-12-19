Winterfeste in den Kinder- und Jugendtreffs: „Wunschzettelaktion“ beschert Kindern Freude

(wS/si) Siegen 19.12.2025 | Früchtepunsch, Waffeln, Gegrilltes: Die Kinder aus den Jugendtreffs Weidenau, Fischbacherberg, Heidenberg und am Westhang freuten sich bei den jährlichen Winterfesten der Kinder- und Jugendförderung nicht nur über leckeres Essen. Unternehmerinnen und Unternehmer aus Freudenberg und Hünsborn veranstalteten auch in diesem Jahr wieder eine „Wunschzettelaktion“ und erfüllten damit Kinderwünsche.

Allein 300 Besucherinnen und Besucher – Kinder, Eltern, Lehrkräfte – kamen zum diesjährigen Winterfest nach Weidenau. Durch den großen Andrang fand die Feier draußen statt. Carmen Kikillus, Inhaberin des Damenmodegeschäfts „Fashion NOW!“ aus Freudenberg, überreichte den Kindern vor Ort ihre Geschenke. Zuvor hatte sie in ihrem Laden die Wunschzettel der Jungen und Mädchen ausgehängt. Ihre Kundinnen und Kunden kauften und verpackten die Geschenke liebevoll. Jedem Kind wurde sein Geschenk persönlich übergeben. Carmen Kikillus beteiligt sich bereits seit 16 Jahren an der Aktion.

Fröhlich ging es auch in den Einrichtungen am Fischbacherberg, am Heidenberg und am Westhang zu. Die Kinder gestalteten die Feierlichkeiten mit Tanz und Musik tatkräftig selbst mit. In Kostümen trugen sie ihren Eltern Gedichte und Lieder vor.

Bereits seit 2005 engagieren sich Freudenberger und Hünsborner Unternehmerinnen und Unternehmer mit der „Wunschzettelaktion“ für Kinder in den Stadtteilen Fischbacherberg, Heidenberg, Westhang und Weidenau. Am Fischbacherberg übernahm Ulrich Schneider, Inhaber von „Käse und Erlesenes“ aus Freudenberg, die Bescherung. Nadine Schumacher von der Physiotherapiepraxis in Hünsborn ist Patin am Heidenberg. Sandra Kinkel und ihr Team vom Friseursalon „Die HAARmeister“ aus Freudenberg organisierten die Feier im Jugendtreff Westhang. In den verschiedenen Ladenlokalen wurden um die 300 Wunschzettel von Kindern aus den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgelegt. Kundinnen und Kunden besorgten anschließend die Geschenke und gaben diese in den Läden ab.

Bereit für die Bühne: Im Kinder- und Jugendtreff am Westhang führten die Kinder ihren Eltern ein kleines Theaterstück vor. (Foto: Stadt Siegen)