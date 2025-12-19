Posaunenchor Bad Laasphe spielt Weihnachtschoräle zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest

(wS/bl) Bad Laasphe 19.12.2025 | Am 24.12.2025 um 15:30 Uhr spielt der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe auf dem Wilhelmsplatz feierliche Weihnachtslieder und stimmt damit alle Besucher auf das anstehende Weihnachtsfest ein.

Genießen Sie die Vorstellung unter freien Winterhimmel und stimmen Sie sich auf den heiligen Abend ein. Für wärmende Getränke ist gegen eine Spende dank der Bürgeraktionsgemeinschaft Bad Laasphe e. V. gesorgt. Im Haus des Gastes sind die Toiletten geöffnet.

Weihnachtschoräle auf dem Wilhelmsplatz Foto: TKS