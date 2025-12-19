Hickenmobil macht Weihnachtspause

News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
19. Dezember 20256
(wS/bu) Burbach 19.12.2025 | Das Hickenmobil geht ab 22. Dezember in die Winterpause. Über die Feiertage und „zwischen den Jahren“ steht der ehrenamtliche Fahrdienst nicht zur Verfügung. Ab Freitag, 02.01.2025, ist die Zentrale wieder besetzt und Fahrtenwünsche für die KW 2 des neuen Jahres werden entgegengenommen. Die ersten Fahrten sind ab Montag, 05.01.2025, möglich. Buchungen hierfür werden am Montag und Dienstag, 29.12. und 30.12.2025, sowie am Freitag, 02.01.2026, wie gewohnt jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr entgegengenommen.
Die Hickenmobil-Zentrale ist grundsätzlich montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr unter Tel. 01 51 – 22 40 09 37 erreichbar. Fahrten können zwischen einer Woche und einem Tag vor dem gewünschten Termin gebucht werden. Der Pool der Fahrerinnen und Fahrer freut sich immer über Neuzugänge.

Das Hickenmobil geht in eine kurze Weihnachtspause. Foto: Gemeinde Burbach

