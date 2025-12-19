Weihnachtskonzert der Musikschule Freudenberg verzauberte Besucher

(wS/fr) Freudenberg 19.12.2025 | Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, fand das Adventskonzert der Musikschule

Freudenberg in der Aula des Schulzentrums Büschergrund statt. Unter der Leitung von Marc

Klinkert präsentierten die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches

Bühnenprogramm, das das Publikum rund eine Stunde lang begeisterte.

Den musikalischen Auftakt übernahm der Gitarrenchor, gefolgt von stimmungsvollen Chor-

und Instrumentalbeiträgen. Besonders farbenreich gestalteten sich die zahlreichen

Tanzdarbietungen: Unter der künstlerischen Anleitung von Tabea Stenner, Linda Marie

Schröder, Saskia Räbsch und Natascha Eger zeigten Kinder und Jugendliche

unterschiedlicher Altersgruppen kreative Choreographien – von Ballett und Kindertanz bis

hin zu modernen Hip-Hop-Elementen.

Jede Gruppe durfte ihr eigenes Highlight beisteuern, darunter klassische Weihnachtsstücke

wie „Es schneit“, moderne Titel wie „Dance Monkey“ sowie choreographische Beiträge zu

Filmmusik und aktuellen Popsongs. Auch gemeinsame Projekte von Band und Kinderchor,

darunter „Feliz Navidad“ und „Rockin’ Around the Christmas Tree“, fanden viel Applaus.

Zum festlichen Finale vereinten sich alle Tanzgruppen auf der Bühne zu „Underneath the

Tree“, ehe das Publikum gemeinsam mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern „Stille

Nacht, heilige Nacht“ anstimmte.

Das Konzert zeigte eindrucksvoll, wie viel Freude, Engagement und Kreativität in der Arbeit

der Musikschule Freudenberg steckt. Die jungen Mitwirkenden überzeugten mit Talent und

Begeisterung und sorgten für einen gelungenen musikalischen Start in die Adventszeit.

Foto: Stadt Freudenberg