Weihnachtskonzert der Musikschule Freudenberg verzauberte Besucher

(wS/fr) Freudenberg 19.12.2025 | Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, fand das Adventskonzert der Musikschule
Freudenberg in der Aula des Schulzentrums Büschergrund statt. Unter der Leitung von Marc
Klinkert präsentierten die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm, das das Publikum rund eine Stunde lang begeisterte.
Den musikalischen Auftakt übernahm der Gitarrenchor, gefolgt von stimmungsvollen Chor-
und Instrumentalbeiträgen. Besonders farbenreich gestalteten sich die zahlreichen
Tanzdarbietungen: Unter der künstlerischen Anleitung von Tabea Stenner, Linda Marie
Schröder, Saskia Räbsch und Natascha Eger zeigten Kinder und Jugendliche
unterschiedlicher Altersgruppen kreative Choreographien – von Ballett und Kindertanz bis
hin zu modernen Hip-Hop-Elementen.
Jede Gruppe durfte ihr eigenes Highlight beisteuern, darunter klassische Weihnachtsstücke
wie „Es schneit“, moderne Titel wie „Dance Monkey“ sowie choreographische Beiträge zu
Filmmusik und aktuellen Popsongs. Auch gemeinsame Projekte von Band und Kinderchor,
darunter „Feliz Navidad“ und „Rockin’ Around the Christmas Tree“, fanden viel Applaus.
Zum festlichen Finale vereinten sich alle Tanzgruppen auf der Bühne zu „Underneath the
Tree“, ehe das Publikum gemeinsam mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern „Stille
Nacht, heilige Nacht“ anstimmte.
Das Konzert zeigte eindrucksvoll, wie viel Freude, Engagement und Kreativität in der Arbeit
der Musikschule Freudenberg steckt. Die jungen Mitwirkenden überzeugten mit Talent und
Begeisterung und sorgten für einen gelungenen musikalischen Start in die Adventszeit.
Foto: Stadt Freudenberg