News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Erneuter Hasen-Diebstahl im südlichen Siegerland

19. Dezember 20257
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Wilnsdorf 19.12.2025 | Nach den Diebstählen von Hasen in Neunkirchen-Salchendorf ist am Mittwoch (17.12.2025) bei der Polizei ein weiterer Fall angezeigt worden.

Gegen späten Nachmittag meldete sich eine 40-jährige Frau. Sie gab an, dass zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Zwergkarnickel aus einem Stall in der Bergstraße in Wilnsdorf geklaut wurde. Der Stall stand im Garten eines Einfamilienhauses.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob es einen Zusammenhang mit den Taten aus Neunkirchen-Salchendorf gibt, ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Weihnachtskonzert der Musikschule Freudenberg verzauberte Besucher

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten