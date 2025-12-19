Neue Hilfsaktion für die Ukraine: Sach- und Geldspenden erwünscht – Sachspendenabgabe am 23. und 24. Januar 2026 in Hilchenbach undDahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 19.12.2025 | Der Krieg in der Ukraine hält weiterhin an und die Not der betroffenen Menschen ist unermesslich. Um das Leid der Menschen in den Kriegsgebieten ein wenig zu lindern, ruft die Stadt Hilchenbach gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Müsen, der Katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus Keppel, der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hilchenbach, der Freien Evangelischen Kirchengemeinde Hilchenbach und dem Ökumenischen Helferkreis Hilchenbach e.V. zu einer Hilfsaktion auf.



Partnerin der Hilchenbacher Initiative ist die Evangelische Freikirche CFA (Christus für alle) mit Sitz in Wiehl. Seit Kriegsbeginn fährt sie regelmäßig mit Hilfsgütern in die Stadt Wolodymyr-Wolynskyi im Westen der Ukraine. Pastor Manuel Weber ist entschlossen, mit den gesammelten Spenden direkt in die vom Krieg betroffenen Städte zu fahren, um den Menschen dort beizustehen.

Sachspenden können abgegeben werden am Freitag und Samstag, 23. und 24. Januar, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr in den Gemeinderäumen der St. Vitus- Kirche, Herrenwiese 3, Hilchenbach und in der Evangelischen Kirche Dahlbruch, Hochstraße 27, Dahlbruch.

Benötigt werden unter anderem Krücken, Rollatoren, Babynahrung, Konserven, trockene Nahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Reis, löslicher Kaffee, haltbare Milch, Duschgels, Zahnbürsten, Toilettenpapier, Windeln, Damen Hygieneartikel, Waschmittel, Medikamente, Verbandsmaterial, Kerzen und Batterien.

Das Aktionsbündnis bittet um zahlreiche Spenden für die Menschen in Not. Unterstützt wird das Projekt von der Freien Evangelischen Gemeinde Hilchenbach, der Stadt Hilchenbach sowie dem Rat der Stadt Hilchenbach.