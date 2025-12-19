Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 12-jährigen Jungen aus Freudenberg

(wS/ots) Freudenberg 19.12.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einem 12-jährigen Jungen, der seit dem gestrigen Donnerstagnachmittag (18. Dezember) aus einer Jugendeinrichtung in Freudenberg vermisst wird. Der Junge war in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger abgängig, konnte aber jedes Mal wieder aufgefunden werden beziehungsweise kehrte selbständig zurück. In der Vergangenheit hielt er sich unter ande-rem im Siegener Stadtbereich auf.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang jedoch nicht zum Aufenthaltsort des 12-Jährigen. Die Polizei sucht daher nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen.

Das Bild des Vermissten ist im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/189860

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 150 - 155 cm

- kräftige Statur

- dunkelbraune Haare,

- hellblaue Fleecejacke mit weißen Ärmeln (sog. College-Jacke)

- helle Jeanshose

- schwarzes Käppi

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.