Zeichen für Zusammenhalt und mentale Gesundheit: Volksbank in Südwestfalen spendet 10.000 Euro fürregionale Projekte

(wS/vob) Siegen – Lüdenscheid 20.12.2025 | Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit der Hoffnung und des Miteinanders. Doch gerade in den aktuellen Krisenzeiten – geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten, gesellschaftlichen Spannungen und persönlichen Herausforderungen – wächst der Bedarf an Unterstützung und Zuversicht.

Die Volksbank in Südwestfalen setzt deshalb ein bewusstes Zeichen: Mit ihrer diesjährigen Weihnachtsspende von nsgesamt 10.000 Euro unterstützt die Bank zwei Institutionen, die sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen engagieren und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der mentalen Gesundheit leisten.

Jeweils 5.000 Euro gehen an den Verein Siegener Initiative e.V. im Kreis Siegen-Wittgenstein sowie an Integra e.V. im Märkischen Kreis. Beide Organisationen stehen für Nähe, Hilfe und Perspektiven – Werte, die in Zeiten von Unsicherheit und Belastung unverzichtbar sind.

„Wir erleben, wie viele Menschen aktuell unter Druck stehen – sei es durch finanzielle Sorgen, Einsamkeit oder die Herausforderungen des Alltags. Mit unserer Spende möchten wir nicht nur konkrete Hilfe leisten, sondern auch ein Signal senden: Sie sind nicht allein. Zusammenhalt und Solidarität sind die Basis für mentale Stärke und eine lebenswerte Zukunft“, betonte Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank in Südwestfalen, bei der Übergabe an die Siegener Initiative. Diese wurde 1988 von Studierenden der Universität Siegen gegründet und begleitet Menschen mit verschiedenen psychiatrischen Diagnosen.

Christina Müller und Stella Redlich der Siegener Initiative bedankten sich bei der Spendenübergabe herzlich für die Zuwendung.

„Psychische Erkrankungen nehmen zu und die Betroffenen werden immer jünger. Mit unserer Arbeit unterstützen wir sie bei der Alltagsstrukturierung und bieten Freizeitangebote in Gemeinschaft. Dabei hilft uns die Spende sehr.“

Auch im Märkischen Kreis ist die Freude groß. „Integra begleitet Menschen mit Behinderungen und deren Familien – oft in sehr sensiblen Lebenssituationen.

Diese Arbeit stärkt nicht nur die soziale Teilhabe, sondern auch das seelische Wohlbefinden. Genau das brauchen wir in einer Zeit, in der viele Menschen Halt suchen“, unterstrich Roland Krebs, Vorstandssprecher der Volksbank in Südwestfalen bei der Spendenübergabe in Lüdenscheid.

„Das Team von Integra Fachdienst Lüdenscheid, freut sich sehr über die Spende und bedankt sich herzlich für die finanzielle Unterstützung. Das Thema Mental Health ist in unserer tagtäglichen Arbeit hochrelevant“, erklärte Geschäftsführer Janis Drögekamp.

Seine Kolleginnen und Kollegen des Fachdienstes unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen, die sich oftmals zurückgezogen haben und das Angebot des ambulant betreuten Wohnens nutzen. Ein wesentliches Ziel ihrer Arbeit ist es, individuelle Stärken zu aktivieren und soziale Teilhabe zu fördern.

„Das ist oft eine lange Reise, auf die sich glücklicherweise immer mehr betroffene Menschen einlassen. Die Spende möchten wir daher unter anderem für stabilisierende Gruppenangebote, Schulungen und Aktionen zur Förderung mentaler Gesundheit einsetzen.“

Mit ihrer Weihnachtsspende unterstreicht die Volksbank in Südwestfalen ihre genossenschaftlichen Werte: Solidarität, Verantwortung und Nähe zur Region.

Die Bank möchte damit nicht nur finanzielle Unterstützung geben, sondern auch Hoffnung und Zuversicht in die Gesellschaft tragen.

„Wir glauben fest daran: Wer sich gemeinsam für andere stark macht, schafft nicht nur materielle Hilfe, sondern auch emotionale Sicherheit – und das ist gerade jetzt wichtiger denn je“, so Roland Krebs.

Fotos der Spendenübergaben