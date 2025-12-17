Gillerbergstraße in Lützel saniert

(wS/hi) Hilchenbach 17.12.2025 | Gute Nachrichten für Besucherinnen und Besucher des Erholungsgebietes Ginsberger Heide. Nach einer Bauzeit von sechs Wochen sind die Arbeiten an der Gillerbergstraße abgeschlossen und die Straße kann wieder frei befahren werden.

Auch das Hotel Restaurant Ginsberger Heide sowie das Jugendwaldheim sind ab sofort wieder ohne

Umleitungen und Hindernisse erreichbar.

Gut 700.000 Euro hat die Stadt Hilchenbach in diese Maßnahme investiert. Darin enthalten sind die umfangreichen Asphaltierungsarbeiten an der 1,1 Kilometer langen Strecke sowie am Parkplatz zur neu eröffneten Gastronomie Liftschänke.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich, dass die Arbeiten kurz vor den Weihnachtsfeiertagen abgeschlossen werden konnten: „Alle Bürgerinnen und Bürger, die in den kommenden freien Tagen einen Ausflug auf den Giller planen, können nun problemlos anreisen.“

Spätestens zum Kulturfestival „KulturPur“, das im nächsten Frühjahr wieder auf dem Gelände stattfinden wird, werden viele tausend Besucherinnen und Besucher von de neuen Straße profitieren.

Ab hier gibt es 1,1 Kilometer frischen Asphalt! Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (links im Bild), der städtische Projektleiter Tom Heidel aus dem Fachdienst Tiefbau sowie Oberbauleiter Peter Stenger von der Fritz Herzog Bauunternehmen AG auf der sanierten Gillerbergstraße.