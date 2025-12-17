Polizeieinsatz in Erndtebrück: Mann in psychischer Ausnahmesituation

(wS/red) Erndtebrück 17.12.2025 | In Erndtebrück kam es am Mittwochvormittag zu einem größeren Aufgebot von Polizei und Rettungskräften. Das Geschehen konzentrierte sich auf ein Wohnhaus an der Ederstraße.

Zunächst war die Situation vor Ort unklar. Ersten Informationen zufolge wurde die Polizei wegen einer möglichen Bedrohungslage alarmiert. Neben den Beamten der Kreispolizeibehörde war auch die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück im Einsatz, um die Maßnahmen abzusichern.

Erfolgreiche Hilfeleistung

Wie Niklas Zankowski, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, gegen 12 Uhr mittags auf Anfrage bestätigte, konnte die Situation glücklicherweise unter Kontrolle gebracht werden. Dem betroffenen Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte geholfen werden; zudem wurde das zuständige Ordnungsamt in den Einsatz einbezogen, um die weitere Betreuung sicherzustellen.

Während des Einsatzes musste die Ederstraße zeitweise voll gesperrt werden, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Eisenwerke führte.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Wichtiger Hinweis: Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Wenn Sie sich in einer verzweifelten Lage befinden oder Gedanken daran haben, sich das Leben zu nehmen, suchen Sie sich bitte Hilfe. Es gibt Menschen, die Ihnen zuhören und Sie unterstützen können.

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar – anonym, kostenlos und bundesweit:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

116 123

Auch eine Beratung per Chat oder E-Mail ist unter www.telefonseelsorge.de möglich. In akuten Notfällen wenden Sie sich bitte immer direkt an den Notruf unter der 112 oder 110.







