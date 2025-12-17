Großzügige Unterstützung der Aktion Herzklopfen durch die FeBa FensterbauGmbH

(wS/feb) Burbach 17.12.2025 | Im 19. Jahr der Aktion Herzklopfen der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH wurden über 730 Wünsche eingereicht und wollten erfüllt werden. Diese Wünsche stammen von Kindern bis

14 Jahre, die in Familien mit geringem Einkommen heranwachsen, und sie lagen im Bereich von bis

zu 25,00 Euro. Die Wünsche, die nicht unmittelbar durch Wunschpatinnen und Wunschpaten erfüllt

werden können, werden vom AliBaba-Team eingekauft, so dass vor Heiligabend jedes Kind sein

Geschenk bekommen kann.



Nicht zuletzt auch durch das Unternehmen FeBa Fensterbau GmbH aus Burbach, welches die Aktion

mit 1.000 Euro fördert, können diese Geschenke erworben werden. Kirsten Fuhr und Astrid Brockelt

von AliBaba bedankten sich herzlich bei FeBa und deren Marketingleiterin Julia Lingemann bei der

symbolischen Scheckübergabe für die 1.000 Euro Spende. Bereits zum 6. Mal hat die FeBa

Herzklopfen aus langjähriger Verbundenheit unterstützt. Julia Lingemann: „Es ist uns wichtig, direkt

vor Ort ein solch hilfreiches Projekt zu fördern – quasi eine Herzensangelegenheit. Durch solche

Aktionen wird Gemeinschaft erlebt.“ Im Gegenzug wechselte als Dankeschön Weihnachtsdekoration

aus der AliBaba-Werkstatt seine Besitzer.



In Kürze werden auch die Geschenke an neuen Besitzer übergehen. Das AliBaba-Team berichtete von

den zahlreichen, die Kreativität anregenden Spielsachen, die zunehmend gewünscht würden wie

Knete-Sets, Perlenboxen zum Basteln oder Magnetbausteine sowie Musikalisches. Auch Bücher seien

diesmal vermehrt auf den Wunschzetteln notiert worden. Die Klassiker der Kindheit,

Systembausteine, Puppen und Kuscheltiere wären weiterhin sehr gefragt. Im nächsten Jahr wird es

dann bereits zum 20. Mal „Herzklopfen“ zu Weihnachten geben.



In diesem Jahr nicht unter dem FeBa Tannenbaum, sondern vor dem Weihnachts-Graffito des Auszubildenden zum Industriekaufmann, Louis Fischbach, der im Moment die Marketing-Abteilung durchläuft und seine Fähigkeiten einbringen darf.