Gemeinsam für den guten Zweck: Fanszene der Sportfreunde Siegen startet Weihnachtsspendenaktion

(wS/red) Siegen 17.12.2025 | Unter dem Motto „Für Siegen!“ ruft die Fanszene der Sportfreunde Siegen in diesem Jahr zu einer besonderen Weihnachtsspendenaktion auf. Ziel ist es, Menschen in der Region zu unterstützen und ihnen das Leben ein kleines Stück zu erleichtern.

Unterstützung für die Kleinsten

In enger Zusammenarbeit mit dem Verein Handycap Siegen möchte die Fanszene die Abschlussfahrt einer Förderklasse ermöglichen. Aufgrund der aktuell gestiegenen Kosten und begrenzter finanzieller Mittel kann dieses Projekt derzeit nicht aus eigener Kraft realisiert werden. Die Anhänger der Sportfreunde möchten hier einspringen, damit die Kinder dieses besondere Erlebnis dennoch wahrnehmen können.

Wege der Unterstützung

Wer die Aktion unterstützen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten:

Im Stadion: Spenden können direkt vor Ort bei den Heimspielen abgegeben werden.

Spenden können direkt vor Ort bei den Heimspielen abgegeben werden. Per PayPal: An die Adresse fanszenesiegen@web.de .

An die Adresse . Per Überweisung: Auf das Konto DE76 5001 0517 5454 6724 80 (Vermerk: Spendenprojekt 2025).

„Lasst uns zusammen etwas Gutes tun“, so der Appell der Fanszene. Jede Spende trägt dazu bei, den Kindern die geplante Fahrt zu ermöglichen und ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in Siegen zu setzen.