Neujahrskonzert 2026 in Bad Laasphe mit der Philharmonie Südwestfalen

(wS/tks) Bad Laasphe 17.12.2025 | Wie könnte man kurzweiliger und besser in ein neues Jahr starten als mit den beliebtesten Melodien aus Böhmen und Wien, den Geschmack des perlenden Sektes der Silvesternacht noch auf der Zunge spürend?

Johannes Klumpp leitet und moderiert das mitreißende Neujahrskonzert 2026 und die Sopranistin Eva Hartová verleiht dem Abend einen besonderen solistischen Glanz.

Und welche Komponisten fallen einem dazu ein? Johann Strauss, Antonín Dvořák, Julius Fučík, Bedřich Smetana und viele andere.

Bleibt nur zu sagen: besorgen Sie sich zügig die Karten!

Wann: Montag,12.01.2026, 20:00 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe, Steinackerstraße 10,57334 Bad Laasphe

Eintritt: 29 € im Vorverkauf, 32 € an der Abendkasse; Ermäßigungen für Mitglieder des Kulturrings, Schüler/-innen, Studierende, Auszubildende

Vorverkauf: TKS Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3, T. 02752-898; ProTicket Hotline 0231-9172290, www.proticket.de

Veranstalter: Kulturring Bad Laasphe e.V.







