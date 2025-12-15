News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Jahresabschlusswanderung des VTV Freier Grund

15. Dezember 20256
(wS/vtv) Neunkirchen 15.12.2025 | Der VTV Freier Grund lädt herzlich zur traditionellen Jahresabschlusswanderung ein. Am Samstag, den 27. Dezember, treffen sich alle Wanderfreunde um 10 Uhr am Sportheim in Wiederstein.

Unter der Leitung von Manfred Hoffmann geht es anschließend für rund zwei Stunden gemeinsam durch die hoffentlich winterliche Landschaft. Nach der Wanderung ist eine gemütliche Einkehr im Sportheim Wiederstein vorgesehen, bei der der Tag in geselliger Runde ausklingen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitwandern.

