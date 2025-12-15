Projekt „Helfende Hände“ – Päckchen packen für die Siegener Tafel

(wS/be) Siegen 15.12.2025 | Projekt „Helfende Hände“ am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung unterstützt die Siegener Tafel mit Weihnachtspaketen für Bedürftige.

151 Weihnachtspakete haben die Schülerinnen und Schüler gefüllt und dabei viele Meter Geschenkpapier, Unmengen Klebestifte und Deko verbraucht. „Viele Schülerinnen und Schüler sind mit Kisten voller Lebensmittel angekommen. Die Spendenbereitschaft war dieses Jahr hoch“, so Mitorganisatorin Inga Riedemann.

Bereits zum neunzehnten Mal hatte sich die Schule einem Spendenaufruf für die Siegener Tafel angeschlossen, die vielen bedürftigen Familien mit Kindern im Siegener Stadtgebiet ein paar Tage vor Heiligabend eine ganz besondere Bescherung bereiten möchte. Und so füllten sich bereits frühmorgens die Tische in der Aula mit Süßigkeiten und Lebensmitteln. Bis zum Mittag hatten die teilnehmenden Klassen Pakete geschnürt, dekoriert und mit Weihnachtswünschen versehen. Mittags holten Roswitha Junak- Mößner und ihre Helfer von der Siegener Tafel die Pakete ab.

Roswitha Junak-Mößner beschreibt die Wirkung der Spenden sehr eindrücklich: „Unsere Gäste freuen sich sehr, dann sehen Sie glänzende Augen bei der Ausgabe. Diese Aktion ist nicht selbstverständlich und unsere Gäste sind dankbar.“ Diese Rückmeldung macht deutlich, wie sehr die Unterstützung des Berufskollegs bei den Menschen ankommt, die auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind.

Auch Schulleiter Bardo Nussbickel hebt die Bedeutung des Engagements hervor: „Jedes Paket geht an die richtigen Menschen.“ Er betont, dass hinter jedem Paket eine konkrete Familie und eine konkrete Lebenssituation steht und dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Einsatz Verantwortung für andere übernehmen.

Das Projekt „Helfende Hände“ ist fest im Schulleben verankert und stärkt nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern auch das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit.

Fotos: Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein