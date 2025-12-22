News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Mehrere Autos geöffnet – Polizei sucht Dieb

22. Dezember 20252
(wS/ots) SiegenBirlenbach 22.12.2025 | In der Nacht zu Sonntag (21. Dezember) ist es zu einer Diebstahlsserie aus mehreren geparkten Autos in der Straße „Am Lehnhof“ gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte gegen kurz nach 03:00 Uhr ein unbekannter Mann an mehreren Autotüren gerüttelt. In mindestens drei Fällen war der Täter erfolgreich und gelangte in das Fahrzeug. In einem VW Golf wurde der Mann fündig und entwendete unter anderem eine Brille und eine Tankkarte. Aus den anderen beiden Autos fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Person kann grob beschrieben werden:

   - Männlich
   - Kürzere dunkle Haare
   - Dunkle Jacke mit heller Applikation im linken Brustseitenbereich
   - Hellere Hose, ggf. Bluejeans

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

Vor dem Hintergrund der Tatserie appelliert die Polizei: „Verschließen Sie abgestellte Fahrzeuge. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen.“

Symbolfoto
