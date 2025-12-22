News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Sonderkontrollen Alkohol und Drogen – Polizei stellte zahlreiche Verstöße fest

22. Dezember 2025388
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen – Netphen 22.12.2025 | In der vergangenen Woche fand eine europaweite Sonderkontrollwoche statt. Im Fokus der Polizei waren dabei Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Allein von Freitagabend bis Sonntagabend kam es zu insgesamt zwölf Verstößen im Bereich Siegen und Netphen.

Negative Spitzenreiterin: Eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin, die am helllichten Tag (Samstagmittag; 20. Dezember) über 3 Promille pustete.

Insgesamt zählte die Polizei sieben alkoholisierte Fahrzeugführende. In fünf Fällen war die Alkoholisierung so hoch, dass jeweils eine Strafanzeige die Folge war, in den beiden anderen Fällen erhielten die Betroffenen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Lkw-Fahrer stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol und von Betäubungsmitteln. In fünf weiteren Fällen führte die Verkehrskontrolle zu positiven Drogenvortests, so dass auch hier die Kontrollkräfte gegen die Betroffenen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Obwohl die Polizei und den letzten Wochen immer wieder in der Presse vor den Gefahren bei Alkohol und Betäubungsmitteln am Steuer hingewiesen und weitere Kontrollen angekündigt hat, erschreckt die Polizei das Ausmaß der Verstöße. Dennoch wird die Polizei nicht müde, an die Verkehrsteilnehmer zu appellieren:

„Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss wirken sich erheblich auf die Fahrtüchtigkeit aus. Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führen oftmals gravierende Unfallfolgen, auch von Unbeteiligten.

Daher: Hände weg vom Steuer, wenn Sie Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert haben.“

Symbolfoto: wirSiegen

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Mehrere Autos geöffnet - Polizei sucht Dieb

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten