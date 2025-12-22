Viele leuchtende Kinderaugen: Geschenkeaktion im Familienzentrum Fritz-Erler-Siedlung

(wS/kr) Kreuztal 22.12.2025 | Seit 25 Jahren setzt sich die Netphenerin Regina Viktor mit selbstorganisierten Spendenaktionen für Kinder und Jugendliche in der Region ein.

Dieses Jahr hat sie sich erneut gezielt das städtische Familienzentrum Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal ausgesucht, um dort den Kindern zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Seit geraumer Zeit sammelte sie dafür Spielwaren, Beschäftigungsartikel, Bücher, Bekleidung und vieles mehr.

Pünktlich zur Weihnachtszeit konnten nun die vielen Geschenke an die Kinder übergeben werden: In der Eingangshalle des Familienzentrums lagen neben dem Weihnachtsbaum viele schöne Geschenke. Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren durften sich etwas aussuchen. Ab Mittag konnte zudem in der Kita ein kleiner „Kleiderbasar“ aus gespendeten Kleidungsstücken aufgebaut werden.

Viele Eltern nahmen das Angebot dankend an und suchten sich aus den Spenden etwas aus. Diese Dankbarkeit regte zum Weitermachen an:

In den nachfolgenden Tagen entwickelte sich innerhalb der Familien eine eigene kleine Tauschbörse. Aussortierte aber gut erhaltene Kleidung wurde von zu Hause mitgebracht und für die anderen Eltern zur Verfügung gestellt. „Ich habe so tolle Sachen hier bekommen, dafür möchte ich etwas zurückgeben“, sagte eine Mutter.



Die Leitung der Einrichtung, Andrea Becher und ihr Team, bedanken sich herzlich bei den Spendern und Sponsoren und vor allem bei Frau Viktor für ihr Engagement. Foto: Stadt Kreuztal