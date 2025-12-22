Mohammed und Ali Dakouche neue Verantwortliche bei der Seniorenmannschaft des 1. FC Kaan-Marienborn

(wS/fck) Siegen 22.12.2025 | Zur Winterpause nimmt der 1. FC Kaan-Marienborn eine Veränderung auf der Trainerposition vor. Die Brüder Mohammed „Hammudi“ und Ali Dakouche übernehmen ab sofort die Verantwortung für die Seniorenmannschaft. Zuvor waren beide beim Siegener Sportclub in der Kreisliga A tätig.



Nach dem Rücktritt des bisherigen Trainers und Sportlichen Leiters Felix Schmidt, der den Verein im Herbst aus familiären Gründen im beiderseitigen Einvernehmen verlassen hatte, wurde die Mannschaft interimsmäßig von den Vorstandsmitgliedern Michael Pahl und Tim Gleibs gemeinsam mit Co-Trainer Julis Ramaj und dem erfahrenen Spieler Christopher Ayani betreut. In dieser Phase konnte das Team vier wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Mit der Verpflichtung der Dakouche-Brüder legt der Verein das sportliche Geschick der Seniorenmannschaft nun wieder in erfahrene Hände. „Uns war es wichtig, zur Winterpause alle Kräfte zu bündeln und mit der Vorstellung des neuen Trainerteams ein klares Signal an die Mannschaft zu senden. In der aktuellen Situation brauchen die Jungs maximale Unterstützung. Mit Hammudi und Ali gewinnen wir nicht nur zwei ausgewiesene Fachleute für die Kreisliga C, sondern auch zwei erfahrene Coaches und ein eingespieltes Trainerteam“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Pahl.



Das Trainerduo wechselt vom Siegener Charlottental nach Kaan-Marienborn.

In den letzten Jahren waren die Dakouche-Brüder beim A-Ligisten Siegener SC tätig. Während Ali dort von 2018 bis 2025 als Spielertrainer in der Verantwortung stand, war Hammudi zunächst als Abwehrspieler aktiv und griff seinem Bruder dann ab 2024 als spielender Co-Trainer unter die Arme. Nun werden die beiden diese Rollen tauschen.

Mohammed Dakouche wird künftig als Cheftrainer fungieren. Ali Dakouche unterstützt seinen Bruder aufgrund beruflicher Verpflichtungen in der Rolle des Co-Trainers.

Der Vorstand bedankt sich zugleich ausdrücklich bei Felix Schmidt für sein Engagement: „Wir sind Felix sehr dankbar, dass er den Verein in einer schwierigen Phase unterstützt hat. In seiner Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter hat er wertvolle Aufbauarbeit geleistet und sich mit großem Einsatz um Neuzugänge gekümmert. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir ihm alles Gute.“