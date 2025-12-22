Fans machen es möglich: Über 1.600 Euro Erlös für den Ferndorfer Handball-Nachwuchs bei der Krombacher Fan-Tombola

(wS/kro) Kreuztal 22.12.2025 | Heim-Trikots, ein 200 Liter Krombacher-Gutschein, Stehtische, Freigetränke in der Halle und noch so viel mehr – bei der Krombacher Fan-Tombola, die der TuS Ferndorf mit Unterstützung der Krombacher Brauerei am vergangenen Wochenende im Rahmen des Heimspiels gegen den TV Hüttenberg ausgerichtet hat, gab es für die Besucherinnen und Besucher in der Stählerwiese jede Menge große und kleine Preise zu gewinnen. Für einen Euro pro Los konnten die Fans ihr Glück herausfordern und damit auch noch etwas richtig Gutes für den Ferndorfer Handball-Nachwuchs tun. Der gesamte Erlös kommt zu 100 Prozent dem Jugendbereich des TuS Ferndorf Handball e.V. zugute – und das war am Tagesende eine ordentliche Summe: Insgesamt 1.626,60 Euro sind durch den Losverkauf und zusätzliche Spenden zusammengekommen.

„Die Fan-Tombola war ein toller Erfolg und vor allem ein schönes Event mit unserem langjährigen Partner, der Krombacher Brauerei. Das Engagement unterstützt unsere Jugendarbeit und damit ca. 200 Kinder und Jugendliche, die in der Handball-Abteilung unseres Vereins aktiv sind. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Krombacher Brauerei.“ sagte Dirk Stenger, Leitung Sponsoring und Vertrieb vom TuS Ferndorf zu der gelungenen Aktion. „Die Zusammenarbeit mit dem TuS Ferndorf macht einfach Spaß. Der Verein und seine Fans sind immer mit viel Herzblut dabei und machen Aktionen wie die Fan-Tombola zu etwas ganz Besonderem. Gemeinsam mit dem Verein und uns als Brauerei setzen sie damit ein starkes Zeichen für die Förderung junger Talente in der Region – und zeigen, dass Leidenschaft für Handball und soziales Engagement in Ferndorf perfekt zusammenpassen“, ergänzt Jonas Baum, Sponsoring Manager der Vermarktungsagentur DMS für die Krombacher Brauerei.

Von links nach rechts: Dirk Stenger (Leiter Sponsoring und Vertrieb, TuS Ferndorf) und Jonas Baum (Sponsoring Manager der Vermarktungsagentur DMS für die Krombacher Brauerei).