Waldgenossenschaft Burbach und CVJM Burbach belegen die Plätze zwei und drei

(wS/bu) Burbach 22.12.2025 | „Heimat ist ein Ort, und die Gemeinschaft, in der man Verantwortung trägt.“ Treffender als Timo Ertel, Angestellter im öffentlichen Dienst, kann man die Beziehung zwischen Heimat und

Ehrenamt kaum ausdrücken. In den vergangenen Jahren wurden viele Bewerbungen für den

Burbacher Heimat-Preis eingereicht, die von eben diesem besonderen Engagement für das eigene

Dorf, die gesamte Gemeinde und für die Menschen, die hier leben, geprägt waren. Diese

Verantwortung für die eigene Heimat spiegelten sich auch in den Bewerbungen zum Heimat-Preis

2025 wider. In seiner Sitzung am 4.9.2025 hat der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung

als entscheidendes Gremium die Preisträger und die Aufteilung des Preisgeldes festgelegt. In der

letzten Ratssitzung des Jahres am 16.12.2025 wurden die Sieger nun öffentlich bekanntgegeben.

Es waren sehr unterschiedliche Bewerbungen, die die Ausschussmitglieder bewerten durften. Das

Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro konnte laut Preiskriterien bzw. Vergaberegeln auf bis zu drei

Projekte aufgeteilt werden. Von dieser Möglichkeit machte die Lokalpolitik Gebrauch und einigte

sich schnell auf einen Verteilschlüssel: 2.500 Euro für den ersten Platz, 1.500 Euro für Rang zwei und

immerhin noch 1.000 Euro für das drittplatzierte Projekt. Dann ging es ans Eigemachte: In geheimer

Wahl wurde für die Projekte abgestimmt, jedes Ausschussmitglied konnte drei Stimmen abgeben.

Seit Jahren plagen die Vereine Nachwuchssorgen. Mitgliederzahlen sinken, Ämter bleiben vakant,

junge Menschen bleiben fern. Der Heimatverein Würgendorf trotzt diesen Trends. Mit der

Gründung einer eigenen Heimatverein-Jugendgruppe wurde ein wichtiger Grundstein zur

Zukunftsfähigkeit des Vereins gelegt. Das sieht auch die Lokalpolitik so und zeichnet den Verein für

diese Maßnahme mit dem ersten Platz aus; denn in den monatlichen Treffen werden nicht nur

Angebote zur Entwicklung eines starken Gemeinschaftsgefühls gemacht, die Jugendlichen zwischen

12 und 17 Jahren werden auch an Vereinsaktivtäten beteiligt und setzten eigene Ideen und Projekte

um. Platz zwei belegt die Waldgenossenschaft für die Erarbeitung des Konzeptes „Waldfreundliche

Bejagung“, das die Besonderheiten der heimischen Flora und Fauna berücksichtigt und bewahren

soll. Dem CVJM Burbach attestierte die Jury mit der Vergabe des dritten Ranges, dass der Verein mit

seinen Kinder- und Jugendfreizeiten einen wichtigen Beitrag für den lokalen Gemeinsinn und

gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet sowie zu einer hohen Identifikation mit der Heimat

beiträgt.

Die offizielle Verleihung des Burbacher Heimat-Preises 2025 wird im Rahmen des Jahresempfangs

der Gemeinde Burbach Anfang 2026 erfolgen.