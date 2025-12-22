Waldgenossenschaft Burbach und CVJM Burbach belegen die Plätze zwei und drei

(wS/bu) Burbach 22.12.2025 | „Heimat ist ein Ort, und die Gemeinschaft, in der man Verantwortung trägt.“ Treffender als Timo Ertel, Angestellter im öffentlichen Dienst, kann man die Beziehung zwischen Heimat und
Ehrenamt kaum ausdrücken. In den vergangenen Jahren wurden viele Bewerbungen für den
Burbacher Heimat-Preis eingereicht, die von eben diesem besonderen Engagement für das eigene
Dorf, die gesamte Gemeinde und für die Menschen, die hier leben, geprägt waren. Diese
Verantwortung für die eigene Heimat spiegelten sich auch in den Bewerbungen zum Heimat-Preis
2025 wider. In seiner Sitzung am 4.9.2025 hat der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung
als entscheidendes Gremium die Preisträger und die Aufteilung des Preisgeldes festgelegt. In der
letzten Ratssitzung des Jahres am 16.12.2025 wurden die Sieger nun öffentlich bekanntgegeben.
Es waren sehr unterschiedliche Bewerbungen, die die Ausschussmitglieder bewerten durften. Das
Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro konnte laut Preiskriterien bzw. Vergaberegeln auf bis zu drei
Projekte aufgeteilt werden. Von dieser Möglichkeit machte die Lokalpolitik Gebrauch und einigte
sich schnell auf einen Verteilschlüssel: 2.500 Euro für den ersten Platz, 1.500 Euro für Rang zwei und
immerhin noch 1.000 Euro für das drittplatzierte Projekt. Dann ging es ans Eigemachte: In geheimer
Wahl wurde für die Projekte abgestimmt, jedes Ausschussmitglied konnte drei Stimmen abgeben.
Seit Jahren plagen die Vereine Nachwuchssorgen. Mitgliederzahlen sinken, Ämter bleiben vakant,
junge Menschen bleiben fern. Der Heimatverein Würgendorf trotzt diesen Trends. Mit der
Gründung einer eigenen Heimatverein-Jugendgruppe wurde ein wichtiger Grundstein zur
Zukunftsfähigkeit des Vereins gelegt. Das sieht auch die Lokalpolitik so und zeichnet den Verein für
diese Maßnahme mit dem ersten Platz aus; denn in den monatlichen Treffen werden nicht nur
Angebote zur Entwicklung eines starken Gemeinschaftsgefühls gemacht, die Jugendlichen zwischen
12 und 17 Jahren werden auch an Vereinsaktivtäten beteiligt und setzten eigene Ideen und Projekte
um. Platz zwei belegt die Waldgenossenschaft für die Erarbeitung des Konzeptes „Waldfreundliche
Bejagung“, das die Besonderheiten der heimischen Flora und Fauna berücksichtigt und bewahren
soll. Dem CVJM Burbach attestierte die Jury mit der Vergabe des dritten Ranges, dass der Verein mit
seinen Kinder- und Jugendfreizeiten einen wichtigen Beitrag für den lokalen Gemeinsinn und
gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet sowie zu einer hohen Identifikation mit der Heimat
beiträgt.
Die offizielle Verleihung des Burbacher Heimat-Preises 2025 wird im Rahmen des Jahresempfangs
der Gemeinde Burbach Anfang 2026 erfolgen.