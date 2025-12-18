Nach Unfall in Parkhaus: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

(wS/ots) Siegen 18.12.2025 | Bereits am 8. Dezember ist es im Parkhaus des Klinikums Siegen an der Weidenauer Straße zu einer Unfallflucht gekommen.

Gegen 14:45 Uhr meldete sich eine 34-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, ihren PKW mit frischen Unfallschäden aufgefunden zu haben. Darüber hinaus fehlte das vordere Kennzeichen. Möglicherweise wurde dies durch den flüchtigen Unfallverursacher gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen ca. 6:30 Uhr und 14:45 Uhr.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen daher um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Symbolbild