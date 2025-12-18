News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nach Unfall in Parkhaus: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

18. Dezember 20258
(wS/ots) Siegen 18.12.2025 | Bereits am 8. Dezember ist es im Parkhaus des Klinikums Siegen an der Weidenauer Straße zu einer Unfallflucht gekommen.

Gegen 14:45 Uhr meldete sich eine 34-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, ihren PKW mit frischen Unfallschäden aufgefunden zu haben. Darüber hinaus fehlte das vordere Kennzeichen. Möglicherweise wurde dies durch den flüchtigen Unfallverursacher gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen ca. 6:30 Uhr und 14:45 Uhr.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen daher um Hinweise unter der 0271/7099-0.

