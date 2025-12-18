News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einbrecher in Kredenbach unterwegs – Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

18. Dezember 202510
(wS/ots) Kreuztal 18.12.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.2025) hat die Polizei in Kredenbach gleich mehrere Einbrüche verzeichnet.

Unter anderem verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte an der Kredenbacher Straße. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Darüber hinaus war eine Firma an der Marburger Straße betroffen. Hier gelangten die Einbrecher in eine Werkstatt sowie zugehörige Büroräume. Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht.

In der Nordstraße schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines PKW ein. Anschließend entwendeten sie einen Geldbeutel mit einer geringen Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Symbolfoto
