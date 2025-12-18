News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Ohne Führerschein, mit Alkohol und Drogen? Polizei stoppt riskante Autofahrt in Freudenberg

18. Dezember 20251
(wS/ots) Freudenberg 18.12.2025 | Am Mittwochnachmittag (17.12.2025) ist der Polizei in Freudenberg ein 29-Jähriger aufgefallen.

Der Mann war mit seinem PKW gegen 17:15 Uhr im Bereich der Krottorfer Straße / Bahnhofstraße unterwegs und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der 29-Jährige. Er überfuhr unter anderem eine rote Ampel, weshalb ein unbeteiligter Autofahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

In der Burgstraße wollte der Flüchtige mit seinem PKW über einen Fußweg in Richtung Morer Platz fahren. Dabei kollidierte er allerdings mit einem Absperrpfosten. Trotz des Unfalls setzte er seine Fahrt bis in die Straße „Am Plittershagener Berg“ fort. Dort hielt er an.

Bei der Überprüfung der Personalien fiel auf, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Zudem war er augenscheinlich mit geklauten Kennzeichen und einem nicht zugelassenen PKW unterwegs. Es ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann kam mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

